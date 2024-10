María Antonieta de las Nieves hace TRISTE CONFESIÓN: "(Tengo) todo listo para cuando me muera"

Se encuentra preparada. La querida actriz María Antonieta de las Nieves, de 74 años, recordada por su rol como 'La Chilindrina' en el 'Chavo del ocho' reveló que "ya tiene todo listo" para cuando muera.

Así lo declaró durante la inauguración de la muestra fotográfica Las Catrinas, organizada por la Asociación Nacional de Intérpretes. Pese a sus declaraciones, se mostró esperanzada en vivir otros 20 años.

"Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho; tiene vírgenes de Guadalupe en todos lados. También tengo lista la agencia donde me van a velar, y ya sé qué me van a poner ese día", dijo.

La artista mexicana confesó que su sueño es ser enterrada vestida de su icónico personaje. "Quiero que sea la Chilindrina la que se muera conmigo. Eso es lo que yo quiero, pero mis hijos no están de acuerdo. Me dicen: 'No, mamá, ¿hasta ese momento vas a hacer de ridícula?'", comentó.

DATO:

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves ingresó en el 2021 en los Guinness World Records por la longevidad de su personaje infantil ‘La Chilindrina’, encarnado durante 48 años.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO