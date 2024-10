Shirley Cherres responde tras acusación de robo: ¿Qué dijo la exporrista?

Shirley Cherres se defendió de la grave acusación de Abel González Castañeda, quien la señaló por presuntamente haberle robado sus pertenencias tras haber pasado una noche con ella.

Sobre esto, la exporrista negó cualquier tipo de vínculo romántico o físico con González y aseguró que el hombre reaccionó violentamente cuando ella lo rechazó en el bungalow donde se encontraron.

"Se me mandó y le dije que no era mi tipo de hombre, a mí me gustan los chicos guapos, delgados, profesionales y buenas personas, y fue en ese momento cuando se puso violento, lo herí en su ego”, explicó en el diario Trome.

La exmodelo también dijo que no permitirá que su imagen sea afectada y compartió una captura de pantalla en la que el hermano del dueño del bungalow asegura que González estaba “como loco” y que no existe una denuncia formal sobre el supuesto robo.

"No le voy a permitir a nadie que manche mi imagen que este año he cuidado muchísimo porque estoy trabajando con tres clínicas y otros negocios. Ese señor tiene que probar cada palabra que ha dicho”, concluyó.

