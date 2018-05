Yahaira Plasencia dice que no conoce a 'nadie' de la bicolor y así reaccionaron en 'EBT' [VIDEO]

Yahaira Plasencia pasó un hilarante momento en el programa 'En boca de todos' luego de que le preguntaran cuál era su futbolista preferido de la selección. "No tengo, no tengo uno, en realidad", refirió al principio. Sin embargo, ante insistencia de los panelistas, la salsera respondió:

"No conozco a nadie, a ninguno. Ustedes me han preguntado y estoy respondiendo: No conozco a nadie" , enfatizó la cantante. Su declaración provocó las risas de Maju Mantilla, Tula Rodríguez y Ricardo Rondón .

"¿Ah, ya no conoces a nadie?, ¿Ya te olvidaste de Jefferson Farfán , entonces?... ah, bueno, está bien", ironizó Rodón. Pese al incidente, la cantante admitió que la 'Foquita' tiene un gran corazón y que, si anotara un gol en Rusia 2018 , "celebraría como toda peruana".



En otro momento de la entrevista, Tula Rodríguez tomó la palabra y cuestionó la posición cortante de la salsera. "Voy a hablar como mujer. Siento que han tenido algún percance... que sea tu ex no tienen ningún inconveniente (para que hables así)", señaló, a lo que Yahaira replicó: "Es que nunca hablo de él".