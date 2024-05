La conductora de ATV Noticias, Ely Yutronic, respondió luego de que el programa de Magaly Medina emitiera imágenes de su pasado como modelo y chica reality.

En ese sentido, la periodista tomó algunos minutos al final de su programa para contar un poco de su historia de cómo logró pagarse la carrera de periodismo.

“Desde muy jovencita es que trabajo, desde los 16 años, siempre tuve el deseo y las ganas de comunicar, fui anfitriona, fui modelo, con eso pude generar los recursos y ahorrar para poder ir a Madrid a estudiar periodismo, que era mi anhelo”, dijo.





Luego contó que trabajo como periodista en España, luego en Colombia, hasta que finalmente llegó a Perú, donde fue bien recibida por el público.

“En 2019 llegué al Perú, un país maravilloso, que me ha acogido con tanto cariño como mi propio natal Chile. Durante estos casi 6 años que llevó aquí, quienes conocen mi carrera saben que he trabajado como reportera, como periodista y como conductora de noticias, recorriendo todos los distritos de Lima, regiones, trabajando en épocas difíciles de pandemia y protestas. Todo lo que he logrado ha sido por mérito propio”, expresó.

Esta declaración las brinda luego que en el programa de espectáculos de ATV propalaran imágenes de su paso por un reality y en programas de televisión donde modeló y bailó en lencería.





“A mis 36 años no tengo nada de qué avergonzarme, todo lo contrario, me siento orgullosa en la mujer que me he convertido”, señaló.

Finalmente, dijo que “nadie es perfecto y todos los seres humanos crecemos y mejoramos”.

