De terror lo que vivió. Una pesadilla. Y sobrevivió de milagro. El actor norteamericano Jeremy Renner sufrió 38 fracturas cuando fue arrollado por una máquina quitanieves, lo que generó preocupación en el mundo por su estado de salud. Este viernes se conoció que estuvo técnicamente muerto.

El actor estadounidense técnicamente murió después de un dramático accidente con una máquina quitanieves en 2023, según afirmó Michael Bea, su coprotagonista en la serie Mayor of Kingstown.

El actor que ha dado vida a Hawkeye en el Universo Cinematográfico de Marvel generó preocupación cuando se reveló que estaba hospitalizado en estado crítico después de ser atropellado por una quitanieves, lo que le causó múltiples fracturas y una larga estadía en cuidados intensivos.

En una entrevista para The Direct, el actor estadounidense Michael Beach, quien comparte créditos con Renner en la serie Mayor of Kingstown, reveló que el accidente hizo que el corazón de su compañero dejara de latir. “¡Jeremy [Renner] es un caballo de guerra! Quiero decir, ese tipo, ya sabes, se rompió 38 huesos. En realidad, murió, lo que no supe hasta que me lo dijo”, afirmó.

Se supo que Jeremy fue atropellado mientras intentaba salvar a uno de sus sobrinos, quien trabaja junto a él en la serie. “No ha habido interrupciones [en las grabaciones] debido a sus habilidades físicas, él está allí haciéndolo, eso es genial. Él es genial, es un gran tipo y es realmente duro como piedra (...) Dice que cada semana se siente más fuerte y más fuerte”, dijo.

¿Cómo fue el accidente de Jeremy Renner?

El 1 de enero de 2023, mientras intentaba liberar el vehículo de su sobrino atrapado en la nieve en Nevada, el actor Jeremy Renner, nominado al Oscar en 2010 por The Hurt Locker, fue trágicamente atropellado por un snowcat, un vehículo pesado diseñado para remover nieve.

El impacto resultó en un trauma torácico severo y múltiples fracturas ortopédicas, dejando al actor en estado crítico de salud.

Pese a la gravedad de sus heridas, Renner asistió a los People’s Choice Awards más tarde ese año, donde fue recibido con una ovación de pie.

En su momento, dijo: “Estos más de 30 huesos rotos se repararán, se fortalecerán, al igual que se profundiza el amor y el vínculo con la familia y los amigos. Amor y bendiciones para todos ustedes”.





