Esta semana, Yahaira Plasencia sorprendió a más de uno al recordar las duras críticas que tuvo que enfrentar en el 2016 luego que se destapara su escándalo de infidelidad cuando mantenía una relación con Jefferson Farfán.

Durante una conversación con Christian Domínguez en el lanzamiento de su podcast, la ‘Reina del totó’ aseguró que la presión mediática por su ‘error’ la afectó emocionalmente y terminó sumergida en una profunda depresión. Aunque evitó mencionar nombres, insinuó que se refería a ‘La Foquita’ indicando que todo ocurrió cuando tenía 22 años de edad.

“En algún momento de mi vida me he equivocado también, fue a nivel nacional. Tenía 22 años en ese momento. Fue complicadísimo porque me dijeron desde p… hasta todo lo que te puedas imaginar. Entré en depresión y caí internada dos meses, fue horrible. Terminó mi relación, tenía a todos un país encima, yo había cometido un error y me juzgaron como si fuera lo peor. Fue complicado”, sostuvo la salsera.









Para aquellos que no recuerdan cómo se inició la historia de amor y escandalosa ruptura de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, aquí te contamos cómo el país se enteró de la presunta infidelidad de la salsera con Jerson Reyes.

AMOR, RUPTURA E INFIDELIDAD:

Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia fueron ampayados por primera vez en setiembre del 2015. Luego de negarla varias veces, semanas después el exfutbolista terminó oficializando una relación con la artista a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.





Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia





“Estoy empezando una nueva etapa en mi vida al comenzar una nueva relación con la señorita Yahaira Plasencia. Después de un tiempo de estar solo, conocí a alguien y me encuentro feliz y tranquilo en esta nueva etapa personal”, reveló la ‘Foquita’ en Facebook

Todo iba viento en popa en la vida amorosa de ‘La Foquita’ y la ex Son Tentación hasta que apareció Jerson Reyes, un futbolista de segunda división que contó públicamente que tuvo una relación clandestina con Yahaira mientras era pareja del expelotero.

No contento con ello, Jerson Reyes terminó sentándose en el sillón rojo del extinto programa ‘El Valor de la Verdad’ y confesó detalles del amorío que dijo haber tenido a escondidas con la salsera.

¿Qué preguntas respondió?

¿Le fue infiel contigo Yahaira Plasencia a Jeffersón Farfán?

- Sí.

¿Llamó Jefferson a Yahaira mientras se dirigían a un hotel?

- Sí.

¿Mandó Yahaira al desvío al chofer para encontrarse contigo?

- Sí.

¿Te dijo Yahaira en octubre pasado que ya salía con Farfán?

- Sí.

¿Te invitó la hermana de Yahaira a la casa de playa que supuestamente es de Farfán?

- Sí.

¿Te decía Yahaira que le daba miedo volver a serle infiel a Farfán contigo?

- Sí.

Te dijo Yahaira alguna vez que no podía hablar contigo porque estaba con Jefferson?

- Sí.

¿Te reclamó Yahaira porque no la miraste cuando estuvieron juntos en la misma discoteca que Farfán?

- Sí.

¿Te contó Yahaira que discutía con Jefferson por Melissa Klug?

- Sí.

¿Te obligaron a grabar un audio en el que negabas tu affaire con Yahaira?

- Sí.

¿Te sacaron a la fuerza de un gimnasio para amenzarte que no hablaras de Yahaira?

- Sí.









Entre los detalles que Reyes reveló ante cámaras estaba la forma cómo la conoció y cómo ambos terminaron teniendo un affaire a espaldas de Jefferson Farfán.

“Comenzamos con un coqueteo, que pasó a los besos y después se dio, no fue una noche, fue un todo lo que pasó. Yo estaba manejando y ella, en la parte posterior del carro, encapuchada, llama a su pareja”, contó en conversación con Beto Ortíz.

“Llegamos al hotel, yo salgo y la dejo hablando por teléfono. Le digo que ya está la habitación y que podemos subir. Ella subió hablando por teléfono con él (Jefferson Farfán). No sé cómo se las ingenió y me dijo que ya no la iban a recoger (el chófer de Jefferson)”, agregó en aquel entonces Reyes, desatando así un verdadero terremoto en el ambiente artístico.

Aunque la intérprete de ‘Acaríciame’ habría intentado retomar su relación con el ‘10 de la calle’ años después del escándalo e incluso pasaron la cuarentena por el Covid-19 juntos en Rusia, lo cierto es que ambos terminaron separándose definitivamente.





