El famoso galán de telenovelas William Levy llegó a nuestro país para promocionar su perfume Magnat de la firma Ésika y contó que una de sus metas es abrirse paso en Hollywood.

"Estamos creando una productora y quiero que se enfoque en apoyar el mercado latino. Yo quiero ser un ejemplo, una puerta, un camino para que sigan los demás latinos", dijo William Levy entusiasmado.

William Levy, quien dejó su natal Cuba a los 14 años junto a su madre y su abuela, también piensa producir una serie con Televisa. "Yo ni siquiera sabía qué era lo que pasaba fuera de Cuba", señaló.

Asimismo, William Levy negó un romance con Jennifer López cuando filmaron juntos el video I'm Into You. "Tuve la oportunidad de trabajar con ella, pero no hubo nada. Solo tenemos una relación bonita de amistad, nada más".

