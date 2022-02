En TikTok se volvió viral un video que tiene como protagonistas a ‘Robotín’ y a Chris Soifer . Resulta que el comediante visitó el programa de YouTube “Así son ellas” y aprovechó este espacio para hacer una pesada broma a la hermana menor de Micheille Soifer.

En el video se logró observar que ‘Robotín’ y ‘Robotina’ estuvieron en el espacio virtual de Chris Soifer y en un momento de la entrevista, el comediante le dijo a su pareja que ella no sería famosa si no tuviera una relación sentimental con él, generando la incomodidad de Chris.

“‘Robotín’, tampoco tienes que decir que la ‘Robotina’ sin ti no sería nada, que no sería famosa (...) no puedes estar diciéndole esas cosas”, comentó la hermana mi Micheille Soifer.

Ante este comentario, ‘Robotín’ no se quedó callado y le respondió a la conductora a su fiel estilo: “Claro sin Michelle Soifer, tú tampoco serías Chris Soifer”.

Soifer tomó con mucho humor la pesada broma y junto a los otros integrantes de “Así son ellas” se comenzó a reír de la situación y continuaron con la entrevista.

VIDEO RECOMENDADO