La cantante brasileña Anitta se ha visto envuelta en una controversia inesperada después de sincerarse sobre su fe religiosa ante su público. El estreno del videoclip de su última canción ‘Aceita’, en el que muestra imágenes de su religión, ha desencadenado un intenso debate y provocado una pérdida significativa de seguidores en redes sociales, estimada en hasta 200 mil personas.

La artista, conocida por su estilo único y su apertura a la diversidad cultural, decidió compartir aspectos de su religión en su obra artística, sin imaginar la magnitud de la reacción que generaría. El videoclip de ‘Aceita’ presenta imágenes relacionadas con la fe de Anitta, lo cual ha sido recibido con críticas por parte de algunos sectores.

Anitta es criticada por su último videoclip. (Foto: Instagram)





¿Qué paso?

El martes 14 de mayo, la talentosa cantante brasileña Anitta sorprendió a sus seguidores al estrenar su nuevo tema ‘Aceita’ en las plataformas digitales. Sin embargo, lo que debió ser un momento de celebración musical se vio empañado por una polémica inesperada generada en las redes sociales.

Anitta es criticada por pólemico video

La controversia estalló cuando Anitta compartió imágenes del detrás de escena de la grabación del videoclip que acompaña a la canción. Estas imágenes mostraban elementos relacionados con la fe de la artista, lo que desató una serie de acusaciones y especulaciones por parte de algunos usuarios de las redes sociales.

La cantante fue acusada de practicar santería, una forma de religión afroamericana que combina creencias africanas y católicas. Este hecho provocó una reacción inmediata en las redes sociales, donde varios usuarios expresaron su descontento y decidieron dejar de seguir a Anitta en Instagram.













¿Qué dijo Anitta sobre su polémico videoclip?

Ante la polémica desatada por su reciente videoclip ‘Aceita’, la reconocida cantante brasileña Anitta no dudó en hacer frente a las críticas y defender su postura con un mensaje contundente dirigido a sus detractores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Anitta expresó su sorpresa e incomodidad al convertirse en blanco de críticas por exponer la fe que profesa, denominada santería o yoruba. La artista compartió su visión sobre la religión y lamentó haber perdido más de 200 mil seguidores en menos de dos horas tras anunciar el lanzamiento del videoclip.

“Ayer, cuando anuncié el lanzamiento de este clip perdí más de 200 mil seguidores en menos de 2 horas. He hablado de mi religión incontables veces, pero parece que dejar una obra de arte para siempre en mi catálogo fue demasiado para aquellos que no aceptan que la otra persona piense diferente. Creo que las religiones son ríos que fluyen en el mismo lugar: Dios, la inteligencia suprema. No creo en el cielo y el infierno, no creo en el diablo... Creo que todos tenemos el poder de manifestar lo divino y el diablo en nosotros. Cuando recibo mensajes de repudio e intolerancia religiosa, no siento que la energía divina se derrama hacia mí, siento la energía opuesta. Tengo fe, no tengo miedo”, escribió Anitta en su cuenta de Instagram.

Anitta recordó el origen africano de la religión yoruba y la persecución histórica que han enfrentado sus practicantes, resaltando la importancia de entender y respetar su cultura y creencias. Además, la cantante enfatizó su creencia en Dios, Jesús, los Orishas y otras deidades, reafirmando su compromiso con la práctica de sus enseñanzas.

“Compartir desinformación, bromas e historias ficticias de santería es racismo religioso. Yoruba, Orisha, sus enseñanzas y su gente merecen respeto como cualquier otra religión. Como todas las otras que están presentes en mi video. Cuantos amigos me llamaron en privado cuando subí mi video para decir que ¿esta es tu fe? Pero, no tienen coraje de enseñar su religión, por lo que la gente inventa. Y yo no entendí hasta que ahora veo el nivel de prejuicio de muchas personas. Yoruba viene de la cultura africana y su característica principal es exaltar la naturaleza (y no hacer rituales para amarrar su novio) uno busca en Google sin pereza y lo descubren bien. En Brasil, en el siglo pasado, esta gente que fue llevada a fuerza como esclavos fuera de su país era asesinada y torturada por expresar su fe. (Ósea. matar y torturar puede... rezar a los Orishas ¿no?). Hoy en día menos, pero todavía sufren ataques a sus templos y ofensas en la calle. Yo creo en dios, Jesús, Orishas y otros. Y en mi vida practico sus enseñanzas mucho más que la gente que humilla a otro en redes sociales”, escribió la intérprete de ‘Envolver’.









¿Qué es Candomblé, la religión de Anitta?

El candomblé, una religión de origen afroamericano arraigada en varios países de Sudamérica, especialmente en Brasil, pero también presente en Argentina, Paraguay, Venezuela y Uruguay, representa una manifestación espiritual que fusiona creencias africanas con elementos de la cultura local.

Esta práctica religiosa tiene sus raíces en el Brasil colonial, donde los esclavos africanos preservaron y adaptaron sus tradiciones religiosas, dando origen al candomblé. En esta religión, se venera a los orishas, considerados como fuerzas superiores que representan diversas manifestaciones de la naturaleza y aspectos de la vida humana.

Los orishas personifican diferentes elementos naturales, como el mar, las montañas, los ríos, la flora, la fauna y los vientos, entre otros. A través de rituales y ceremonias, los seguidores del candomblé buscan establecer una conexión espiritual con estos orishas y honrar su presencia en el mundo.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO