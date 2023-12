La polémica no cesa para Angie Jibaja. Luego de que su expareja, Jean Paul Santa María, denunció que ‘La chica de los tatuajes’ fue a su casa sin autorización junto a un sujeto llamado Armando, ahora salió a la luz un video en el que el hijo de la artista le lanza duras palabras y la bota de la vivienda en plena Navidad.

Jean Paul y su novia Romina Gachoy denunciaron el hecho ante la Policía Nacional del Perú (PNP), alegando que la reconocida modelo perturbó la paz de todos los miembros de su familia que estaban en el interior de la casa y afectó psicológicamente a sus tres hijos.

La mañana de este miércoles, Jibaja compartió en sus historias un video donde se le ve tocando la puerta del departamento donde viven sus hijos. En las imágenes se escucha a su hijo botándola de su departamento.

“Yo no te quiero ver, así que vete. No queremos verte, retírate”, le dice el menor. Angie solo le responde: “te amo, hijo mío”. ‘La chica de los tatuajes’ no pudo evitar llorar al escuchar estas palabras en plena celebración de la Navidad.

En otra historia, Jibaja mostró un perrito que, según dijo, llevaba para regalarles por Navidad.

Ella también lamentó que hace cuatro años no la dejen ver a sus pequeños. Sin embargo, dijo que no denunciaría ni a su expareja ni a Romina Gachoy.









