Una romántica historia de amor es la que viven el jurado de ‘El gran chef famosos’, Giacomo Bocchio, y su novia, Brenda Dávila. El popular ‘Pimpollo’ conversó en exclusiva con Perú21 y dio detalles de su relación.

Su relación se inició hace siete años y hace unos días, Giacomo le pidió la mano en una emotiva reunión que compartió con sus familiares y amigos más cercanos, entre los que se encontraba Kabhir Tello, quien a veces ha reemplazado a Bocchio en el programa de Latina.

Al hablar de ella, el chef se mostró muy enamorado y reveló cuáles son sus cualidades más resaltantes.

“Es una gran cocinera, pastelera, panadera y sommelier, una apasionada de la gastronomía, al igual que yo”, expresó.





¿Cómo nació el amor entre Giacomo Bocchio y Brenda Dávila?

Además, detalló cómo la conoció y qué fue lo que más le atrajo de su colega.

“La conocí hace muchos años en una cocina, cuando era ella era mi cocinera. Inmediatamente, me impactó su compromiso con con el oficio, eso fue lo primero que me impactó. Ver a esta chica tan comprometida, queriendo saber más. Y han pasado tan muchos años desde que la conocí y no deja de aprender”, remarcó.

Pero los halagos a su futura esposa no quedaron ahí: “Es una esponjita, siempre quiere saber más, me hace acordar a mí. A su edad también tenía mucha pasión. Yo sigo siendo un apasionado por la cocina, pero los años también te van moldeando, te van transformando, van haciendo que la pasión se module de alguna forma. No siento que haya bajado, que haya disminuido, pero sí siento que ha evolucionado a otro estilo”.





Giacomo Bocchio y Brenda Dávila. (Foto: Javier Zapata / Perú21)





¿Cuándo será la boda de Giacomo Bocchio y Brenda Dávila?

De otro lado, Giacomo se animó a contar si el próximo año se casará con Brenda Dávila.

“No sabemos todavía porque tengo todavía que grabar un poco más. Yo grabo de lunes a viernes para ‘El gran chef’, los sábados grabo para mi canal de Youtube y los domingos estoy con la familia, así que cuando cortemos las grabaciones de ‘El gran chef, ahí nomás va a ser. No queremos prolongar mucho esta situación, pero de todas maneras va a ser en el 2024″, dijo con emoción.





Giacomo Bocchio cuenta qué lo motivó a casarse con Brenda Dávila

Asimismo, el popular cocinero explicó qué lo llevó a tomar la decisión de contraer matrimonio.

“Nosotros nos estamos casando porque nos queremos, porque nos amamos, pero también porque es una forma pública de hablar sobre el orden en la vida. Yo he aprendido mucho la importancia del orden”, refirió.

“Tal vez a mucha gente no le importe, pero hay otra gente que me sigue y que le interesa lo que digo, lo que pienso y es mi manera de decirles: ‘chicos, esto me ayuda el buscar orden, me ayuda en la vida, me hace llegar más lejos, el trabajar en equipo, el tener una pareja que sea tu equipo te ayuda a impactar más, te ayuda a llegar más allá'. O sea, lindo que nos queramos y todo muy bien, pero no es solo eso. Somos un equipo de trabajo. Estoy buscando ordenar la casa, en medio del amor que nos tenemos.





¿Giacomo Bocchio y Brenda Dávila tendrán hijos pronto?

En otro momento de la conversación con Perú21, Giacomo Bocchio habló sobre la posibilidad de tener hijos en un futuro cercano.

“No será pronto porque tenemos muchas cosas por hacer. Siempre hemos pensado que tener hijos es una bendición, pero en este momento de nuestra vida estamos más enfocados en compartir un poco más sobre nuestro oficio. En mis proyectos siempre está el factor patria, y mi manera de devolverle a la patria es enseñando cosas que yo aprendí y quiero entregarle eso al país”, acotó.

Entre los proyectos que tiene Bocchio está abrir una escuela de cocina, deseo que espera concretar a mediados del próximo año.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO: