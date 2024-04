El último viernes, Álvaro Rod, reconocido cantante, se presentó en el programa ‘Power Sensuales’ de Radio Panamericana para abordar las recientes declaraciones de su expareja.

Durante la entrevista, el artista dejó en claro que ya no mantiene relación alguna con su ex y expresó su deseo de que los problemas se mantengan privados.

“Hace más de un mes terminamos la relación y ella lo sabe perfectamente. Esto se pudo haber hablado en cuatro paredes. Yo sé lo que ella ha pasado y ella sabe lo que ha pasado”, aseguró Rod durante la entrevista.

Además, el cantante manifestó su pesar por la situación, expresando sentirse apenado, decepcionado e indignado por la manera en que se ha desarrollado todo. Sin embargo, se negó a entrar en detalles sobre los acontecimientos, afirmando que cada uno es responsable de sus acciones y por respeto a su expareja, opta por mantener la discreción

“Ella tendrá sus razones por las que decidió hacer público todo esto, estoy apenado, decepcionado e indignado… Yo lamento mucho estar envuelto en algo así, no quiero hablar mal de ella, no hay nada que conversar, cada uno es responsable de sus actos. Por respeto a ella no voy a contar detalles. Ya quedará en su conciencia por qué lo dijo”, puntualizó.

Finalmente, Álvaro Rod aclaró que no hubo infidelidad por su parte y afirmó que continuará enfocado en su carrera musical.

“Aprendo de mis errores, yo no soy una persona perfecta, no hay una infidelidad de ninguna manera, yo sigo con mi carrera, y salgo a decir mi verdad, al final la verdad sale a la luz… Y si tengo que defenderme lo haré porque está mi carrera”, concluyó el cantante.

Con estas declaraciones, Álvaro Rod busca poner fin a la polémica y enfocarse en su arte, dejando claro su compromiso con su carrera y su deseo de mantener la privacidad en su vida personal.

Álvaro Rod cuenta su verdad en Radio Panamericana





Acusan a Álvaro Rod de salir con tres mujeres

El cantante Álvaro Rod se encuentra en medio de una controversia luego de que otra mujer decidiera romper su silencio y acusarlo públicamente de haberle sido infiel durante su relación hace varios años. Mientras el artista continúa negando las acusaciones de infidelidad por parte de su exnovia Wileidy Monsalve, una joven, cuya identidad se ha mantenido en reserva, se comunicó con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para compartir su experiencia.

La joven, quien prefirió mantener el anonimato, relató el drama que vivió al descubrir que Álvaro Rod mantenía relaciones con otras mujeres mientras estaban juntos. “Ese pata también me fue infiel el 2013. Salía con 3 chicas más, no te imaginas todo lo que sufrí en su momento. Jamás cambiará”, declaró la joven en el programa.

Según su testimonio, el cantante de ‘Escúchame mi amor’ le fue infiel con su expareja y, a pesar de sus intentos por denunciarlo, nadie le creyó debido a la imagen intachable que Álvaro Rod procuraba mantener públicamente. “Siempre tenía problemas con su ex que le daba pena y al mismo tiempo salía con otra chica, pero bueno, duró como 5 o 6 meses”, agregó la denunciante.





Chats que habría mantenido Álvaro Rod. (Captura: ATV)





