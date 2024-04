La modelo peruana Valeria Piazza ha compartido recientemente su valiente lucha contra el síndrome de Behçet, una enfermedad autoinmune poco común que ha desafiado su vida en los últimos años.

Durante su aparición en el programa ‘Estás en Todas’, la conductora reveló los desafiantes momentos que ha enfrentado debido a esta afección, incluyendo la posibilidad de perder la vista y la movilidad en sus pies como consecuencia de intensos síntomas.

El camino hacia el diagnóstico adecuado no fue fácil para Piazza. Experimentando fiebres extremas y desmayos causados por el dolor, tuvo que pasar por un largo proceso antes de encontrar al especialista correcto que pudiera identificar correctamente el mal que padecía.

“Tenía fiebres muy altas, llegué a tener 40 y medio de fiebre una noche y el dolor que sentía en los órganos era tan fuerte, todo el cuerpo me dolía. Me desmayé del dolor en mi propia cama, después me levanté y recién pedí ayuda para que me lleven a la clínica”, compartió Valeria en una entrevista.

Inicialmente, el tratamiento no era el adecuado, ya que se desconocía la raíz autoinmune de su padecimiento. Sin embargo, una vez que encontró al médico adecuado, quien la trató como una enfermedad autoinmune, el cambio a un régimen de cortisona resultó en un abordaje más eficaz de sus síntomas, aunque con efectos secundarios severos.

“Te puede causar ceguera definitiva, yo decía ‘me voy a quedar ciega’, yo solamente veía lucecitas, se me habían inflamado los vasos sanguíneos de la mácula. Lloraba porque no sabía qué me iba a pasar. También me pasó un tema con los pies, no podía pisar, los pies se me ponían morados. Le decían a mí, mamá, que se me habían necroseado los pies y que me los tenían que cortar, mi mamá estaba desesperada buscando un pie que me pudieran comprar para ponérmelo. Yo dije, no me puedo morir ahorita, me falta casarme, viajar, vivir, tengo que decirle a las personas lo que siento, pero si lo pensaba, ¿algún día tendré familia o ya me quedo acá?”, relató la exMiss Perú.

Además del impacto físico, Valeria también abordó el impacto emocional y financiero de su enfermedad, destacando el apoyo invaluable de su esposo durante los momentos más difíciles. Aunque el tratamiento ha sido costoso y agotador, tras seis años desde su diagnóstico, ha logrado controlar la enfermedad gracias a un tratamiento biológico innovador, permitiéndole llevar una vida más normal.





“No se cura, pero se controla”, expresó Valeria, reflejando la realidad de muchos pacientes que luchan contra enfermedades autoinmunes. La modelo explicó que encontró una opción efectiva de tratamiento con medicamentos biológicos, los cuales se inyectaba cada dos semanas.

Siguiendo las indicaciones de su médico, quien le aseguró que si no tenía recaídas en dos años, podría dejar la medicación, Valeria se comprometió con su régimen de tratamiento.

Ahora, después de seis años, Valeria no ha experimentado recaídas significativas y se siente aliviada por los resultados positivos de su tratamiento. “No me quedé ciega, no estuve en silla de ruedas, no he tenido recaídas. Para mí, es un milagro”, compartió emocionada, destacando su gratitud por su estado de salud actual y el apoyo de su equipo médico.





