Valeria Piazza ha causado la preocupación de sus seguidores tras anunciar que se alejará de la televisión de forma temporal, luego que los médicos le diagnosticaran una extraña enfermedad ocasionada por una bacteria.

La modelo utilizó sus redes sociales para dar detalles de su estado de salud, y confirmó que deberá ser sometida a una delicada cirugía y es que tiene un hueco en el paladar debido a una bacteria que ingresó a su organismo.

“No les he contado, pero la próxima semana me tengo que operar. Se me metió una bacteria que se empezó a comer el hueso del paladar. De locos en verdad”, escribió la conductora de América TV.

Tras compartir una foto de su radiografía, Valeria Piazza contó que empezó a sentir fuertes dolores de cabeza, los cuáles la obligaron a buscar ayuda profesional sin imaginar que recibiría este diagnóstico.

“Mi cirugía está programada para el miércoles y por ese motivo estaré desaparecida por aquí y por la tele para recuperarme rápido”, añadió la exreina de belleza, quien afirmó que su esposo Pierre Cateriano estará a su lado durante su recuperación.

(Foto: @valepiazzav)

¿Qué enfermedad parece Valeria Piazza?

En una entrevista con Jesús Alzamora en el 2018, Valeria Piazza contó que le diagnosticaron síndrome de Behcet, una enfermedad incurable que genera la inflamación de los vasos sanguíneos.