En una reveladora entrevista en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, Youna, ex pareja de Samahara Lobatón, rompió su silencio y confesó que la joven le fue infiel con otro hombre mientras aún mantenían una relación sentimental. A pesar de la infidelidad, el barbero aseguró que quiso recuperar a su familia por el bienestar de su pequeña hija.

“En dos días que llegó a Perú ya está haciendo su vida, no sé si ya tenga pareja o no, pero es otra persona” , dijo Jonathan Horna Feijoo, Youna.

En sus declaraciones, afirmó que su intención al salir a la luz pública no era buscar venganza, sino simplemente compartir su experiencia y los sentimientos sobre la traición que vivió.

“Porque si ella hubiera cumplido con lo que venía a trabajar, a estudiar, como lo dijo antes de irse, normal, pero no lo cumplió. No quiero hablar mal de Samahara porque es la mamá de hija y quiero respetarla (...) No tiene intención de volver conmigo, recuperar su familia” , dijo.

A pesar de la infidelidad de Samahara, Youna no ocultó que todavía siente amor por ella, pues ambos habían tomado la decisión de consolidar su relación al instalarse en Estados Unidos.

“Claro que amo a la mamá de mi hija, ¿Cómo no voy a amarla? Yo no creo que se torne así (que vuelvan), porque ella está enfocada en otras cosas, que no es formar una familia conmigo” , confesó.