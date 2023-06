Entre dimes y diretes. La engreída de Melissa Klug , Samahara Lobatón , no dudó en romper su silencio tras las últimas declaraciones de su expareja ‘ Youna ’. La influencer se comunicó con el programa ‘Magaly TV La Firme’ para desmentir al padre de su hija, quien la acusó de haberle sido infiel durante su relación.

Ante ello, Samahara se mostró indignada y le recordó a su expareja todas las veces en las que le habría sido infiel.

La influencer acusó al padre de su hija de hacerse la víctima frente a las cámaras de Magaly, además reveló que ‘Youna’ le habría suplicado entre lágrimas no terminar su relación. La exchica reality indicó sentirse decepcionada de su ex y aclaró que ella está soltera desde el domingo pasado.

“Buenas noches, Magaly, la verdad que me apena muchísimo ver a un hombre en la posición de ‘víctima’, cuando no lo es. ¿Él acaso no se acuerda de todo lo que me ha hecho? ¿Él acaso no se acuerda cuántas veces tuve que soportar que en televisión nacional me dijeran loca porque él se cree muy vivo hablándole a mujeres?”, dijo en un inicio Samahara.

La joven madre indicó que Youna la engañó en múltiples oportunidades e indicó que todo lo que ha hecho lo hizo soltera. “Cuántas veces él me sacó la vuelta. Cuando yo he hecho algo, Magaly, lo he hecho soltera. Yo estoy soltera desde el domingo pasado que me llamó llorando, rogándome que retire el comunicado, fue por eso que yo lo hice, porque me lloraba. Él ha mentido”, agregó. Además, la joven dijo que HOY miércoles 21 de junio contaría toda su verdad en el programa de la ‘Urraca’.

Como se recuerda, Youna brindó una entrevista para el programa de Magaly la noche del martes 20 de junio. El barbero reveló que Samahara Lobatón mantenía supuestos “chats comprometedores” con otro mientras él trabajaba. Sin embargo, la influencer no dudo en llamar al programa para desmentir a su ex.

