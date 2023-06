En un mundo donde la música es el arma que enciende los corazones, una banda se erige como campeona del metal épico: Manowar. Desde su nacimiento en 1980 en los Estados Unidos, Manowar ha conquistado escenarios y almas con su estilo único de música impregnada de épica y mitología. Los seguidores de Manowar son una legión fiel dispersa por todo el mundo, especialmente en América Latina, en donde tienen muchos fans. Aunque ya han pisado esta parte del mundo, la banda tocará por primera vez en Perú y están contentos por hacerlo, así lo cuenta Joey DeMaio, miembro fundador de la banda, quien conversó con Perú21 sobre su emoción por su próximo show en Lima y su trabajo en Manowar.

“Es un gran sentimiento saber que estaremos en Perú por primera vez. Hemos querido ir a Perú por mucho tiempo, pero no había quien se atreviera a llevarnos hasta allá. Queríamos ir con las mejores herramientas, las mejores luces, el mejor sonido, el mejor escenario. Ahora, ya estamos listos. Para nosotros, conocer a nuestros ‘manowarriors’ peruanos será como conocer a nuestros hermanos. Va a ser como una fiesta peruana de ‘manowarriors’. Estamos muy emocionados y se siente bien saber que pronto estaremos allá con un gran show para todos nuestros fans.”

Con riffs de guitarra poderosos, voces agudas y letras heroicas, Manowar ha creado una identidad sonora inconfundible. Su música es un llamado a la batalla, una invitación a abrazar el espíritu indomable y luchar por los sueños. Cada acorde resuena con la fuerza de un ejército, cada palabra susurra la valentía de los guerreros.

“No somos como las demás bandas de heavy metal. Otras bandas son bastante similares, Manowar es completamente única, así que la amas o la odias. Creo que Manowar será conocida como una banda que fue fiel a su esencia y a sus fans. Gran parte de nuestro legado es hacer nuestra propia música, música que hace que la gente se sienta poderosa, bien y que te dé la mejor energía para levantarte por la mañana y que seas la mejor versión de ti. Si ves las noticias, casi todas son malas, casi ninguna es buena, hay muchos problemas en nuestras vidas. Tiene que haber una razón para luchar todos los días. Nuestra música le da ese poder a las personas. Esa es una de las razones que nos hace diferentes. Queremos que las personas se sientan como héroes al escuchar nuestra música.”

Desde los albores de su carrera, Manowar dejó en claro que no estaban dispuestos a seguir el molde establecido. Sus álbumes, auténticas odes al poderío metálico, se convirtieron en estandartes de una generación ávida de intensidad y rebeldía. “Battle Hymns” (1982), “Hail to England” (1984), “Kings of Metal” (1988) y “Louder Than Hell” (1996) son solo algunas de las joyas que adornan su discografía. Ahora, siguen preparando más música para alegría de sus fans, quienes pensaron que la banda se separaría en el 2019.

“Estamos trabajando en una nueva grabación. Siempre estamos trabajando en cosas nuevas, música nueva. Cuando hablamos sobre “The Final Battle World Tour” en el 2019, nosotros dijimos que queríamos un ‘break’, pero muchos pensaron que eso significaba que la banda se separaba, pero solo queríamos descansar porque estábamos trabajando mucho. Y justo llegó el Covid-19 también. Pero ya pasaron más de 3 años y el ‘break’ ya ha sido más que suficiente. En mi cabeza, hay muchas ideas para la nueva música de Manowar, solo espérenla, está “cocinándose” (risas). ”

Manowar no solo es música, es una experiencia en vivo que trasciende los límites de lo imaginable. Su imagen de guerreros en el escenario se funde con la energía desbordante que emana de sus conciertos. Por eso, la banda espera entregar lo mejor en el show que ofrecerán en la explanada del Estadio San Marcos el próximo 14 de septiembre.

“ Amamos a nuestros fans peruanos, no podemos esperar más para conocerlos, estamos felices, estamos locos de emoción. Vamos a tratar de tocar una combinación de las canciones clásicas y las canciones recientes. Son 13 álbumes los que tenemos, pero trataremos de tocar las canciones que todos quieren escuchar. También esperamos inspirarnos en Perú para nuestra música. Queremos visitar el país, probar la comida y las bebidas y conocer a las personas. Esperen un gran show para “Crushing The Enemies Of Metal Tour Anniversary 2023″, daremos toda nuestra energía en el show.”

Antes de cerrar la entrevista, Joey DeMaio no tuvo mejor idea que despedirse en español.

“Gracias a todos, es un placer para mí haber podido conversar en esta entrevista. Espero tocar en Perú, ese fantástico país. Para nosotros es un placer ir a Perú, es un sueño para mí. Nos vemos.”