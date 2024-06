El entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, afirmó este viernes que su equipo está “ilusionado” y se siente capaz de conquistar la Champions League hoy, pese a que enfrente estará el Real Madrid, el más campeón.

“Las finales no se juegan, se ganan. Eso es lo que siento en estos momentos. Pero, para ello, tenemos que ganar esta tarde en Wembley. Queremos tener la copa en las manos”, reveló el DT en su conferencia de prensa de la víspera del partido.

“Está claro que ellos son los favoritos, pero no es algo que nos importe. Nosotros no fuimos favoritos en ninguna de las rondas anteriores, pero aquí estamos. No hemos venido aquí a ver cómo el Real Madrid levanta otro título”, se sinceró.

Sin embargo, más allá del entusiasmo, el técnico de 41 años mostró todo su respeto por el histórico estratega italiano Carlo Ancelotti (64 años), seis veces campeón de esta competición (dos como jugador y cuatro como entrenador).

“Tengo el máximo respeto hacia él. Es uno de los entrenadores que ha triunfado en varios equipos, países y culturas durante mucho tiempo. Yo soy un DT joven, así que claro que él es un modelo a seguir”, reconoció Edin Terzic.

Sobre cómo ve a sus jugadores antes del reto de hacer campeón de Europa al Borussia Dortmund, 27 años después de lograr su primer título en 1997, el exscout de Jurgen Klopp estimó que ve en sus caras muchas “ganas e ilusión”.

Schlotterbeck y Brandt hablan del Real Madrid

Junto a Edin Terzic en la conferencia de prensa antes del partido, también estuvieron el defensor Nico Schlotterbeck y el atacante Julian Brandt, quienes dieron sus impresiones antes de jugar la final de la Liga de campeones.

“No hay nada más grande en la Champions League que el Real Madrid, por sus títulos y por su historia. Pero si no creyéramos en nosotros, nos hubiéramos quedado en Dortmund. Tenemos confianza total”, advirtió Brandt.

Ganar los dos partidos de semifinales ante el París Saint-Germain parece haber aportado una dosis importante de seguridad a un equipo que, en la Bundesliga de Alemania, terminó apenas en la quinta posición, en puesto de copa.

“Sabemos que podemos ganarle a cualquiera y es muy bueno llegar a la final sabiendo de que somos capaces”, apuntó Schlotterbeck, quien anuló a Kylian Mbappé en semifinales y que espera hacer lo mismo con Vinicius esta tarde. Con información de AFP.





