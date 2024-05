La famosa exvedette peruana, Monique Pardo, ha pasado los últimos dos días internada en el Hospital Rebagliati, sumida en preocupación por su salud. El equipo de Panamericana Televisión, ajeno a su situación, se había propuesto sorprenderla con una canasta llena de víveres para celebrar el Día de la Madre en su hogar.

Sin embargo, el destino les tenía preparado otro rumbo. Al intentar comunicarse con Pardo, el equipo periodístico fue informado por una enfermera del nosocomio sobre la situación de la artista, quien estaba siendo atendida por fuertes dolores en el tórax y un intenso ardor en la espalda.

Conmovidos por la noticia, el equipo de Panamericana decidió dirigirse al hospital donde la cantante se encontraba internada. Allí, Monique Pardo, visiblemente afectada, recibió a los periodistas y expresó su deseo de estar viva para celebrar el Día de la Madre junto a sus hijas, quienes la acompañaban en estos momentos difíciles.

“No quiero hablar mucho, solo quiero estar viva el Día de la Madre para saludar a todas mis madrecitas lindas. Espero salir para pasar el Día de la Madre con mis hijas que están acá, han venido del extranjero. Estoy acá sabiendo que voy a salir viva, más viva que nunca”, dijo la cantante con lágrimas en los ojos.





Monique Pardo se pronuncia tras ser internada





Los médicos del Hospital Rebagliati están trabajando arduamente para determinar la causa de los dolores que aquejan a Monique Pardo y brindarle el tratamiento adecuado. A pesar de su estado de salud, la artista se muestra optimista y confiada en su pronta recuperación.

“Acá me van a curar, yo tengo la seguridad, acá me van a curar. Allá en el cielo me están esperando Jesús y me van a recibir con los brazos abiertos porque sabe quién soy yo, cómo es este corazón, pero yo no me quiero ir aún, quiero pasar un día más con todas mis hijas”, fueron las palabras con las que Pardo conmovió a todos los presentes.

El equipo de Panamericana Televisión, por su parte, expresó su solidaridad con la cantante y su familia, deseando pronta mejoría para Monique Pardo en este momento difícil.

La noticia ha generado gran conmoción entre los seguidores de la artista, quienes han expresado sus muestras de apoyo y cariño a través de las redes sociales, enviando mensajes de aliento y deseos de pronta recuperación para Monique Pardo.





Monique Pardo lanza preocupante mensaje sobre su salud en las redes sociales

La reconocida vedette y cantante peruana, Monique Pardo, ha generado preocupación entre sus seguidores al realizar un desesperado llamado de auxilio a través de sus redes sociales, acusando al sistema de salud estatal de haberla abandonado en medio de su delicada situación de salud.

En su perfil oficial de Facebook, Pardo publicó un mensaje alarmante: “Estoy grave. EsSalud me abandona. Un servicio pagado. ¡Dr. Príncipe, haga algo!”. Esta declaración ha conmocionado a sus seguidores, quienes han expresado su solidaridad y apoyo a la artista en este difícil momento.

No es la primera vez que Monique Pardo enfrenta problemas de salud. Desde hace unos años, la artista ha lidiado con diversas complicaciones, incluyendo una amenaza de infarto y secuelas derivadas de un accidente sufrido durante su participación en un programa de televisión conducido por Gisela Valcárcel.

En meses anteriores, Pardo había revelado públicamente que su salud se encontraba en un estado preocupante y que, debido a su edad y condiciones médicas, se veía imposibilitada para trabajar y costear sus tratamientos.









