Mauricio Mesones fue eliminado en la semifinal de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. Sus compañeras, Natalia Salas y Ale Fuller, avanzaron directamente a la gran final, dejando atrás a Mesones en el tercer lugar.

El cantante quedó fuera de la competencia tras no lograr convencer al jurado con su creación culinaria, el postre “Bola de Oro”. Luego de conocer la decisión, el exintegrante de Bareto expresó sus emociones por su experiencia en el reality.

“Estoy muy feliz, agradecido. Uno de mis objetivos al estar acá es poner en valor lo que yo hago que es la música. Gracias a este programa, he podido llegar a más familias con mi arte, con la música. Más personas me escuchan, más personas escuchan música tropical peruana que es lo que yo hago y eso es lo que yo quiero” , dijo.

El cantante, que se ganó el cariño de los televidentes, no dudó en mostrar su gratitud por haber aprendido nuevas cosas durante la competencia. Además, le deseó lo mejor a las finalistas.

“Vine feliz y me voy feliz, me voy con más de lo que tenía y más de lo que esperaba. He aprendido mucho de ustedes” , agregó. “Dejo esta competencia en cuatro manos maravillosas. Ellas (Ale Fuller y Natalia Salas), si han llegado a la final, es porque se lo merecen” , finalizó.





