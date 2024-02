En la última noche de eliminación de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, ‘El Loco’ Wagner y Mauricio Mesones fueron eliminados tras no convencer a los jurados. Antes de abandonar la competencia culinaria, ambos participantes compartieron conmovedores mensajes de despedida.

‘El Loco’ Wagner expresó su agradecimiento y destacó la experiencia inolvidable que vivió en la cocina del programa.

“Nuevamente orgulloso de haber elevado mi juego culinario porque en verdad he sentido que he aprendido mucho. Me he dado cuenta de que la paciencia es la virtud de los elegidos y no es necesariamente mi fuerte. Estoy satisfecho con mi performance, con lo que he logrado y para otra oportunidad será”, dijo.

Por su lado, Mauricio Mesones agradeció a sus seguidores y se despidió con tranquilidad, afirmando que se va satisfecho con su desempeño.

“Gracias a toda la gente. Nunca se va el que no se olvida. Estoy muy feliz con lo que he hecho. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Yo me voy muy tranquilo. Yo vine, lo di todo, pero no fue suficiente. No se va quien no se olvida”, afirmó.





