Andrés Hurtado es uno de los participantes más controversiales reality de convivencia ’La Casa de Magaly’. En el cuarto episodio se ve al popular ‘Chibolín’ haciendo una llamada telefónica y reclamando que no puede dormir con nadie, en referencia a que todos los participantes del reality han sido asignados para dormir con alguien.

“Yo no puedo dormir con nadie. Tienen que pensar en el status de cada persona. Ustedes como equipo de producción piensen. Las personas deben de pensar en mí”, sostuvo para las cámaras.

Luego de que no le dieran un cuarto propio, Hurtado hizo un pedido especial para que le traigan su cama especial y de esa forma estar más cómodo.

“Eduardo tráeme el dormitorio de mi casa ahorita. No sé, llama a todos los vecinos que te ayuden. Ahorita tráemelos acá. No tengo donde dormir. Sí, me han dado una cama normal. Una cama de humanos. Es horrible lo que estoy pasando. Nada le hice a Dios para que me traiga acá”, agregó.

Como se recuerda, la conductora Magaly Medina dio a conocer las primeras imágenes del espacio de ATV, donde figuras de la farándula convivirán las 24 horas del día. El reality cuenta con más de 60 cámaras escondidas y son 11 participantes que conforman ‘La Casa de Magaly’.





VIDEO RECOMENDADO: