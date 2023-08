Natalia Salas es la ganadora de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. La actriz se llevó la victoria luego de una larga competencia en el programa de cocina y una dura batalla en la final contra Ale Fuller.

Luego de preparar tres platos durante la final, la artista se alzó con el trofeo en forma de olla. “Si yo pude, todos pueden Si trabajamos con respeto, todo se puede. Gracias.”, dijo al saber el veredicto.

La reina Natalia Salas se merece haber ganado la 2da temporada 🤩. Después de volver del repechaje con todo, tenía que triunfar en la competencia. Esa es una guerrera 👏🏻❤️💪🏻. pic.twitter.com/x8RmBUL7iT — LucianaDP (@LuDP0207) August 13, 2023

En medio de lágrimas, la actriz agradeció por la oportunidad que se le dio. “Ay, Dios mío no lo puedo creer, muchísimas gracias por escoger mi plato, muchísimas gracias. Este último año ha sido increíble, he pasado por cosas que no imaginé. Gracias por haber pensado en mí” , agregó.

De nuevo, Javier dedica unas hermosas palabras a la ganadora Natali Salas.

Me hacen llorar 😭♥️



Te mereces esto Natalia💕♥️💕#ElGranChefFamosos pic.twitter.com/Q3nE0ZAnHC — 🌨️ (@GeriesHouse) August 13, 2023

“Me voy feliz”

Mauricio Mesones fue eliminado en la semifinal de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. Sus compañeras, Natalia Salas y Ale Fuller, avanzaron directamente a la gran final, dejando atrás a Mesones en el tercer lugar.

El cantante quedó fuera de la competencia tras no lograr convencer al jurado con su creación culinaria, el postre “Bola de Oro”. Luego de conocer la decisión, el exintegrante de Bareto expresó sus emociones por su experiencia en el reality.

“Estoy muy feliz, agradecido. Uno de mis objetivos al estar acá es poner en valor lo que yo hago que es la música. Gracias a este programa, he podido llegar a más familias con mi arte, con la música. Más personas me escuchan, más personas escuchan música tropical peruana que es lo que yo hago y eso es lo que yo quiero”, dijo.

Este lunes, Latina anunció los primeros seis integrantes

Mariella Zanetti, Leslie Stewart, Sirena Ortiz, Rocky Belmonte, Santi Lesmes y el tiktoker Josi Martínez. También confirmó que José Peláez seguiría en la conducción.

De la misma forma, un video promocional mostró ayer a los otros seis famosos que completan la temporada: Mayra Goñi, Armando Machuca, Fátima Aguilar, Milene Vásquez, Christian ‘El loco Wagner’ y Beatriz Martínez ‘Herbolaria’.

VIDEO RECOMENDADO

El amor y fuerza de Dorita