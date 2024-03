Natalia Salas vive un verdadero drama y es que su hijo Leandro, quien es fruto de su relación con Sergio Coloma, fue llevado de emergencia a una clínica local y en las próximas horas será operado de apendicitis.

A través de sus historias de Instagram, la actriz, quien también fue sometida recientemente a una cirugía en el abdomen, se mostró bastante afectada por el estado de su pequeño de 3 años de edad.

“Estoy así porque desde que Leandro se fue a emergencias y le hicieron la primera ecografía, he llorado. Le han hecho los exámenes de sangre, orina, está con una vía y la prueba de fuego era la tomografía de contraste y ahí se iba saber si le operaban o no. Una persona que trabaja en la clínica me llamó y me dijo sí lo van a operar. En ese momento, como ya había llorado toda la tarde , dije ‘vamos’”, contó la artista.

En otro momento, la recordada Andrea Aguirre de ‘Al fondo hay sitio’ instó a sus seguidores a realizar una cadena de oración por la salud de su hijo. Asimismo, pidió a los padres estar alertas ante cualquier signo de alarma en sus pequeños.

“Me ayudarían uniéndose conmigo en oración? Van a operar a nuestro muñeco de apendicitis. (…) Nunca automediquen a sus hijos. Estén atentos a ellos, a sus pequeños cambios, hablen mucho, créanles, cuídenlos mucho”, escribió Natalia Salas.









