Durante una reciente entrevista en el podcast de ChiquiWilo, el reconocido actor cómico y drag queen Antonio Rodríguez, más conocido como ‘Toñizonte’, abrió su corazón para compartir sus sentimientos sobre su aparición en el libro póstumo de Álex Brocca, titulado ‘Canto de dolor: no repitan la canción’.

El libro autobiográfico de Brocca, que se volvió viral tras el estreno de la película ‘Chabuca’, aborda diversos aspectos de la vida del difunto bailarín, incluida su relación amorosa con Ernesto Pimentel, además de sus experiencias personales y profesionales. Sin embargo, para proteger la identidad de algunas personas, Brocca optó por alterar los nombres, una decisión que causó incomodidad a Toñizonte.

Durante la entrevista, confesó que el personaje ‘Tony Rodríguez’ en el libro corresponde a él mismo, lo que le causó molestia al enterarse de que había sido incluido sin su consentimiento previo. “Sí lo soy, en ese libro”, afirmó, quien expresó su fastidio por no haber sido informado sobre su inclusión en la obra autobiográfica de Brocca.

El exreportero de espectáculos recordó que fue informado por terceros sobre su aparición en el libro, lo cual le generó confusión y desagrado. “Antes la gente era cruel, me decían, tú también has hecho eso y esto, y yo no sabía de qué hablaban”, comentó Toñizonte, destacando la falta de comunicación directa por parte de Brocca sobre su participación en la obra.

Asimismo, Toñizonte abordó el tema de las críticas hacia Ernesto Pimentel tras el estreno de la película ‘Chabuca’. Aclaró que Pimentel nunca se ha acercado a él para solicitarle que lo defienda públicamente de dichas críticas, señalando que cada uno es libre de expresar sus opiniones de manera independiente.

“No le ha dicho nada a nadie. Que yo sepa, porque tenemos amigos en común, él nunca se ha molestado en decir: ‘Oye si llama la prensa, no le hablen’. Eso es decisión propia. ¿Ernesto me va a prohibir? Yo puedo hablar lo que me dé la gana. Ya hablé lo suficiente”, concluyó Toñizonte.

La revelación de Toñizonte sobre su inclusión en el libro de Brocca ha generado un debate sobre la ética en la escritura autobiográfica y la importancia de obtener el consentimiento de las personas mencionadas antes de su publicación.





Durante una entrevista en el podcast de ‘ChiquiWilo’, el reconocido actor cómico y drag queen Antonio Rodríguez, conocido como ‘Toñizonte’, compartió detalles sobre su amistad con el famoso intérprete de ‘La Chola Chabuca’, Ernesto Pimentel.

Rodríguez reveló que él y Pimentel son amigos desde los 17 años, aunque admitió que en algún momento dejaron de verse con regularidad, pero aseguró que su amistad sigue intacta. Esta declaración arroja luz sobre la relación de larga data entre ambos artistas, que ha trascendido el tiempo y los cambios en sus vidas personales y profesionales.

Asimismo, ‘Toñizonte’ reveló un aspecto interesante de su relación con Pimentel al hablar sobre su presencia en la alfombra roja de la película biográfica de su amigo, ‘Chabuca’. Contrario a lo que muchos podrían haber pensado, aclaró que no asistió a la premier por una invitación personal de Pimentel, sino por motivos laborales.

“Yo fui a la alfombra roja, pero no porque me invitaron sino para entrevistar. Yo veía a todos mis amigos pasar y me decían ‘Toño ven’, yo solo les decía ‘estoy trabajando’ y les alzaba la mano”, explicó.





