Un hombre de 64 años dedicaba sus días a robar billeteras en los buses del Metropolitano. Para retirar el dinero de las tarjetas de sus víctimas utilizaba un dispositivo POS y luego procedía a gastar el monto recabado.

Gracias a las cámaras de seguridad que captaron uno de sus últimos robos, se logró confirmar la identidad de Gregorio Lupuche Timaná de 64 años. En el video se aprecia cómo el sujeto robó una billetera que contenía varias tarjetas.

Su última víctima, una joven a quien también le robó sus pertenencias en febrero, reconoció al ladrón estación Aramburú y ayudó a su captura el pasado 4 de mayo. El ladrón fue trasladado por las autoridades hasta la comisaría de San Isidro.

Dispositivo POS que era utilizado por el sujeto. (Foto: Referencial)

“Me di cuenta que me habían utilizado mis tarjetas. Los bancos me llamaban porque en varias ocasiones estaban tratando con el POS que yo había encontrado en su canguro. Habían intentado retirar 1800 soles de mi tarjeta de crédito. Después me di cuenta que de otros bancos me llegaban correos que habían estado realizando transacciones inusuales”, narró la agraviada.

“Se produjo la introducción de los datos de estas tarjetas como de crédito y de débito en un POS que transportaba el investigado. Por lo que llama la atención, que sucesivamente se realizaban los hurtos inmediatamente se producían estas operaciones”, informó Yanina Orozco de Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro.

Con todas las pruebas en su contra, el acusado no pudo negar sus fechorías. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima le dictó 9 meses de prisión preventiva por el delito de hurto agravado y fraude informático y podría ir a la cárcel hasta siete años.

