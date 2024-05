La nueva temporada de El Gran Chef Famosos está a punto de comenzar y, poco a poco, ya se van revelando nuevos detalles como los seis nuevos rostros que prometen darlo todo.

En un avance difundido por medio de las redes sociales, el programa culinario más visto de la televisión peruana anunció los nombres de la mitad de sus nuevos participantes para su octava edición.

Nuevas caras, mismo presentador. José Peláez repite el plato y sigue al mando del show de cocina de Latina, por lo que él -por medio de un videoclip- fue el encargado de presentar a los famosos.

“Entre los primeros confirmados se encuentra Yaco Eskenazi, quien sorprendió a todos al aparecer en el promocional del programa. También se sumará a la competencia la reconocida modelo Ivanna Yturbe, prometiendo agregar un toque de elegancia y estilo a cada plato”, avisa el presentador.

“El mundo de la música estará representado por el cantante Jhonatan Rojas, mientras que la actriz Karina Borrero se adentrará en el mundo culinario con su talento y dedicación”, agrega.

“Otro participante que promete darlo todo en la cocina es José Miguel Argüelles, quien se une al elenco con entusiasmo y determinación. Por último, la lista de participantes confirmados se completa con la presencia de Brenda Carvalho, quien aportará su carisma y energía al programa”, finalizó José Peláez.





¿Quiénes son los nuevos rostros de El Gran Chef Famosos 8?

Yaco Eskenazi

Ivanna Yturbe

Jhonatan Rojas

Karina Borrero

José Miguel Argüelles

Brenda Carvalho





¿Qué dijeron Yako Eskenazi e Ivana Yturbe sobre su ingreso a El Gran Chef?

“Debo admitir que estoy un poco nervioso porque he visto a varios amigos que cocinan pero no les ha ido tan bien. Mi espíritu competitivo me dice que debo llegar sí o sí a las últimas semanas. Vengo a liderar esta cocina”, expresó Yako.

Por otro lado, Ivanna reveló que está “feliz, porque es una nueva experiencia. Desde el año pasado estaba con ganas de participar, pero no se podía porque estaba en Arequipa. Me entusiasma volver a conectarme con la gente porque, desde hace tiempo, no estoy en TV. Me encanta la idea de estar en las casas con un nuevo formato”.





¿Cuándo comenzará la octava temporada de El Gran Chef Famosos?

En el videoclip promocional en el que el conductor del programa, José Peláez, presenta a los 6 primeros participantes de la octava temporada, también se anuncia que El Gran Chef Famosos comenzará el martes 28 de mayo a las 7:45 p. m.





¿Dónde ver todas las temporadas de El Gran Chef Famosos?

Si eres un fanático de El Gran Chef Famosos o simplemente eres un curioso, podrás ver cualquiera de las temporadas por medio del canal oficial de Youtube de Latina o, también, por medio de su sitio web o por su aplicación Latina Play.





