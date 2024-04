El congresista José Williams, de Avanza País, se pronunció ante el incremento de la asignación por representación que recibirá cada legislador.

El parlamentario cuestionó la decisión que tomó la Mesa Directiva del Congreso de incrementar en más de 3,000 soles esta asignación.

El también expresidente del Congreso consideró que no “no es un buen momento” para tomar ese tipo de medidas. En ese sentido, pidió a la Mesa Directiva dar explicaciones de la decisión tomada.

“Yo creo que la Mesa Directiva nos va a tener que dar una explicación. No es un buen momento, no es adecuado, va a traer problemas que ya se están viendo. Sin embargo, no puedo decir más, ya que la Mesa Directiva tendrá que hacerlo conocer”, aseguró.

Aumento imprevisto

Ayer se conoció la noticia de que la Mesa Directiva del Congreso decidió incrementar los gastos de representación que tendrán los congresistas. Es decir, de S/7,617, los parlamentarios ahora dispondrán de S/11,000 para los gastos en la semana de representación.

Este aumento es paralelo al sueldo de S/15,600 que percibe cada parlamentario mes a mes.

