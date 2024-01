En un giro inesperado, Mafer, la hija de Tommy Portugal, ha decidido romper el silencio y pronunciarse respecto a las recientes declaraciones de su padre. En una entrevista exclusiva, la joven reveló que el cantante todavía no la ha firmado.

Durante una conversación con Carlos Orosco, Tommy Portugal recordó los conflictos que experimentó con su hija Mafer, destacando el impacto adverso que estos tuvieron en su trayectoria profesional. Además, el cantante reveló sentirse menospreciado por su propia hija cuando anunció su carrera como solista, ya que, a pesar de haberle brindado su respaldo, ella no lo mencionó en dicho anuncio.

Tras ello, el programa ‘Todo se filtra’ se comunicó con Mafer Portugal para saber su opinión sobre las declaraciones hechas por su padre. Aunque inicialmente evitó abordar el tema, la cantante finalmente expresó que le parecía injusto que Tommy la vinculara a un escándalo, especialmente cuando ella está concentrada en su carrera.

“Me parece un poco injusto. Yo vengo trabajando y la vengo luchando para que mi música suene y todo para que la gente vea mi esfuerzo y que se vea tapado por un tema familiar, la verdad es que yo no quiero hablar de él”, sostuvo.

Además, Mafer reveló que en su última reunión acordaron mutuamente no hacer comentarios públicos el uno sobre el otro. Sin embargo, el cantante de cumbia no había cumplido con lo pactado.

“El día que nosotros nos sentamos a hablar fue en lo que quedamos, que ni él, ni yo, íbamos a volver a hablar del uno del otro. Yo por mi parte lo estoy cumpliendo, pero si veo que hace tiempo él está saliendo en podcast a hablar de mí y a contradecirse y a seguir mintiendo”, señaló.

La artista se refirió sobre el tema de la prueba de ADN y la formalización de su paternidad, señalando que hasta el momento no ha sido legalmente reconocida por el intérprete de ‘Al Fondo Hay Sitio’, pues se escuda que nunca supo de su existencia hasta después de 13 años.

“Yo creo que ya a este punto solito se cree su propia mentira, tanto lo ha repetido, que se la cree. Sobre el tema de la firma han pasado dos años del ADN. Nosotros lo pedimos, pero no lo pedimos porque él no lo pedía, nosotros no nos íbamos a ofender porque era un procedimiento que se necesita para el apellido, para que me firme. Yo estoy firmada por otra persona”, indicó.

