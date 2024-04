Thalía, la icónica cantante y actriz mexicana, ha generado preocupación entre sus fans al confesar que no atraviesa su mejor momento respecto a su salud, y es que actualmente tiene problemas para moverse con facilidad.

A través de un video compartido en sus historias de Instagram, la diva mexicana contó que estaba sufriendo dolores musculares, lo que le ha impedido realizar sus actividades.

“Cariños, la ley de Murphy no me que… Fíjense que me dio una tortícolis de aquellitas y, o sea, está cañón. ¿Qué voy a hacer? No me puedo mover”, expresó.

Desde el gimnasio, la intérprete de ‘No me acuerdo’ dijo que ya no podía entrenar como de costumbre, pero que no dejaría vencer por esta afección.

“Pero no puedo parar, no hay opción, tengo que seguir, así que le voy a dar. Hoy le haré a la pierna, ni modo”, confesó Thalía.









¿Qué enfermedad tiene Thalía?





Aunque la cantante dijo que solo se trata de una tortícolis, una contracción muscular prolongada que afecta los músculos del cuello, lo cual genera dolor y provoca que la cabeza se voltee o rote hacia un lado, muchos creen que podría tratarse de síntomas de la enfermedad de Lyme.

Como se recuerda, Thalía sufrió complicaciones en su salud cuando contrajo Lyme en el 2022 por lo que tuvo que recibir tratamiento para volver a ponerse de pie.





