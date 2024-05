Los Premios Latin American Music Awards (Latin AMAs) continúa dando qué hablar y no precisamente por los ganadores que se llevaron los galardones a casa, sino por una supuesta pelea de Thalía y Becky G en pleno escenario.

Los rumores de una posible enemistad empezaron tras hacerse viral un video donde se les ve discutiendo acaloradamente frente al público.

Como era de esperarse, los internautas empezaron a especular y deslizaron que el motivo de su enfrentamiento se debía al reclamo de la cantante mexicana, quien se habría molestado porque el vestido de su colega Alejandra Espinoza era similar al suyo.

Como se recuerda, Thalía, Becky G, Alejandra Espinoza y Carlos Ponce fueron los anfitriones de los premios Latin AMAs 2024, evento que se llevó a cabo el último 25 de abril en Las Vegas.









¿Thalía y Becky G se pelearon?

Ante la ola de especulaciones, Thalía decidió salir al frente para aclarar este incidente y descartar que haya peleado con Becky G porque supuestamente no quería ser opacada por Espinoza.

“Es que la gente es mitotera y chismosa. La verdad les voy a decir lo que estábamos hablando, ¿están listos?”, empezó señalando Thalía en su video publicado en sus redes sociales.

“De lo que estábamos hablando Becky y yo era de nuestros ‘performances’. Ella nos estaba contando que los zapatos que usó en su presentación. No se los había probado en el ensayo y ojo, el piso estaba resbaladizo para ella y ella nos estaba diciendo ‘es que el piso estaba resbaladizo y no los había probado’, entonces yo le digo ‘por eso yo siempre ensayo con mis zapatos con los que voy a cantar’”, agregó Thalía.

“No hay más. Ni discusión ni enfrentamiento, y nadie se molestó por el vestido que estaba utilizando la otra. Eso es todo, no sean mitoteros ni chismosos. Carlos Ponce, Becky, Ale y yo nos amamos y los mitoteros salen sobrando así que no empiecen a echar chisme, la pasamos muy bien“, insistió la intérprete de ‘Amor a la mexicana’.









