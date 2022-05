Para la soberana, “fue una linda experiencia que me la llevo en el corazón, me siento feliz por el trabajo que hice en el Teen Universe. Fue una competencia reñida; pero al margen de ello gané buenas amigas. Agradezco la confianza que me dio mi director Diego Alcalde por su apoyo y su preparación”, señaló Debernardi.

Principales finalistas

Cabe mencionar, que Morgan Claycomb, la Teen Universe USA, se alzó con la corona del Teen Universe 2022. La primera finalista fue Danna Vega, Teen Universe México y la segunda finalista, Fernanda Rayo, Teen Universe Nicaragua.

