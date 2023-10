Triste noticias. La actriz de televisión que inundó con su vibra la pantalla chica, siendo una de las promotoras del fitness por este medio con “Three’s company”, Suzanne Somers, falleció este 15 de octubre a los 76 años de edad según varios medios.

“Suzanne Somers falleció en paz en su casa en la madrugada del 15 de octubre. Sobrevivió a una forma agresiva de cáncer de mama durante más de 23 años”, escribió R. Couri Hay, publicista de Somers durante muchos años, en un comunicado compartido en nombre de la familia de la actriz a The New York Times.

Cabe recordar que la propia Somers reveló que, tras muchos años, tuvo una recurrencia del cáncer de mama.

“Desde que me he tomado un tiempo libre, muchos de ustedes me han pedido más detalles sobre mi salud. Como saben, tuve cáncer de mama hace dos décadas, y de vez en cuando vuelve a aparecer, y sigo luchando contra él”, escribió en Instagram. “Esto no es territorio nuevo para mí. Sé cómo ponerme mi equipo de batalla y soy una luchadora”, señaló en su momento la recordada actriz.

La intérprete fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez a sus 50 años, tras luchar contra un cáncer de piel cuando tenía 30 y superar dos hiperplasias (incremento en la producción de células en un órgano o tejido) cuando tenía 20 años.

“He estado viviendo con cáncer desde que tenía 20 años. Y cada vez que aparece ese pequeño maldito, sigo enfrentándolo”, expresó Somers en una entrevista con Entertainment Tonight en julio de este año.