El actor peruano Andrés Wiese regresa al centro de la atención mediática después de que salieran a la luz un ampay con dos distintas mujeres durante el último fin de semana.

Sin embargo, el popularmente conocido como ‘Ricolás’ ha compartido momentos románticos con varias parejas a lo largo de los años, algunas de las cuales han capturado la atención del público.

A continuación, un repaso por sus relaciones amorosas:

Giselle Collao (2007-2008)

Wiese inició su vida amorosa en el mundo del espectáculo junto a la actriz Giselle Collao. Ambos se conocieron durante las grabaciones de la telenovela peruana “La Pre”. A pesar de haber compartido pantalla, decidieron mantener su relación en privado, la cual duró aproximadamente un año.

Valeria Bringas (2008-2010)

Su romance con la actriz Valeria Bringas habría comenzado durante la grabación de la primera temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, en donde en la ficción había mantenido una relación llevándolo a fuera de las pantallas.

En un inicio se había especulado que su relación había terminado por una supuesta infidelidad, ya que el popular ‘Ricolas’ fue captado besándose con una chica en Nueva York, pero no habría sido así, ya que el actor recalcó que en aquel entonces se encontraba soltero, pues había terminado con la actriz Valeria Bringas.

Melania Urbina (2010-2015)

La relación más duradera de Wiese fue con la reconocida actriz Melania Urbina. En 2010, ambos comenzaron a salir, y se les vio juntos en un viaje que realizaron a la ciudad de Iquitos. Andrés y Melania se conocieron en una reunión de actores y, desde ese momento, se volvieron inseparables. Eran amantes de los viajes, pero, sobre todo, tenían una amistad muy sólida, que se profundizó luego al enamorarse, y que permaneció tras la separación que tuvieron en 2015.

Thais Felman

Su relación habría comenzado luego de ser ampayados saliendo de una fiesta de electrónica en el sur de Lima. Sin embargo, su relación se terminó presuntamente luego de que el actor sea acusado de acoso sexual, así lo señaló Rodrigo González.

“Ellos empezaron la cuarentena juntos, haciendo una vida de pareja, como recién estrenada. Compartían fotos y se notaba que están en la misma casa (...) Lo que yo sé es que las cosas no empezaron a ir bien, Thaiss Felman recibe información (sobre los chats) y se entera que Andres está haciendo este tipo de cosas. Cuando a ella le llega esa información, ella decide irse. Yo sé esa información hace días, que habían terminado por eso”, dijo el popular ‘Peluchín’ al programa “Magaly TV: La Firme”.

Janick Maceta (2022)

A principios de 2022, se rumoreaba una relación entre Wiese y la exmiss Perú Janick Maceta. Aunque nunca confirmaron oficialmente su romance, fueron vistos juntos en varias ocasiones. La relación llegó a su fin después de que dejaran de seguirse en redes sociales, sin explicación pública.

“No hablo mucho de mi vida privada, ya me conoces. Nosotros somos bien perfil bajo, no salimos mucho tampoco, creo que estamos muy bien, tranquilos (...) Me gusta así, me gusta cuidar mi privacidad de esa manera, no me gusta exponer mucho. No me gusta exponer a mi familia ni a mis relaciones, amigos también. Me gusta mantener esa parte cuidada y protegida”, comentó Maceta a ‘América Espectáculos’.

La vida sentimental de Andrés Wiese ha estado llena de altibajos y ha generado un gran interés en el público y los medios de comunicación. A pesar de la atención mediática, el actor ha optado por mantener en privado los detalles de sus relaciones amorosas.





