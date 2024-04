Han pasado cinco años desde la muerte de Alan García. Unos lo extrañan, otros tienen el peor recuerdo y algunos otros hasta dudan de su muerte. El último jueves se estrenó la película Vivo o muerto. El expediente García. Conversamos con la protagonista, Stephany Orúe, quien detalla cómo fue trabajar en este proyecto, la propuesta que le hicieron para integrar el grupo de jóvenes apristas y cuáles son sus planes para este año.

Protagonizas una película sobre un personaje muy controversial como Alan García.

Vivo o muerto es una historia muy polémica. Alan ha marcado épocas muy importantes en nuestro país. Ha sido muy retador. Yo soy apolítica y haberme sumergido en todo ese universo a través de los ojos de Carmen Ríos, que es una periodista que está en búsqueda de la verdad, ha sido bastante complejo, todo un reto, pero muy seductor.

¿A qué atribuyes la expectativa por la cinta?

Es un tema del que la gente todavía quiere hablar, hay muchas dudas, mucha incertidumbre. Te soy muy sincera, si no hubiese estado en esta producción, quizá no me lo hubiese preguntado tanto, pero después de leer el libro y escuchar tantos comentarios, me seduce mucho lo que estamos contando.

¿Crees que Alan esté vivo?

Yo creo que Alan siempre va a estar vivo en el recuerdo y en los corazones de muchísimos peruanos, no creo que él desaparezca, para nada.

¿No dudaste en aceptar el papel?

No, nunca. Ni lo pensé. Como actriz, me encantan los retos y, generalmente, los personajes que me han propuesto siempre tienen mucha ‘carnecita’, con mucho jugo por sacarle y ese es mi trabajo, ir al fondo, encontrar las capas. Aunque el universo político para nada me sedujo nunca; al contrario, tenía como reparos. Creo que eso fue lo que me impulsó a decir “no lo haría, pero Carmen sí”.

¿Tu entorno te cuestionó?

No, mi familia está muy emocionada. Me dijeron que iba a ser un tema muy controversial, que la película iba a generar mucha polémica. Mi mamá es aprista 100%. Cuando yo era más joven, me invitaba siempre a pertenecer a los grupos de jóvenes apristas, pero como siempre he sido muy artista, le decía que no era lo mío. Ella ha militado, estuvo presente en el velorio del exmandatario, ella sufrió también. Si bien la película está basada en hechos reales y en un libro de investigación, está tocada con mucho cuidado y mucho respeto, porque solo se está enfocando en el personaje político.

¿No crees que películas como ‘Vivo o muerto’ puedan generan más división?

No sé, es una pregunta difícil. Creo que todo el Perú la va a ir a ver por curiosidad, por malicia, por lo que sea.

La película sale con otras cintas nacionales, Chabuca y Vaguito.

El terreno cinematográfico está muy fértil, hay que aprovecharlo, hay que sentirnos orgullosos y hay que ir al cine; no solo porque hay que apoyarlo, hay que ir a disfrutar lo que se está haciendo, la confianza que como artistas peruanos estamos teniendo para seguir creando historias y hacer crecer nuestra industria. Es una buena señal.

En algún momento enfrentaste críticas por defender a Asu Mare.

Siempre habrá una crítica que quiera destruir y nadie sabe, sobre todo quienes no están en este medio, todo el trabajo que hay detrás. También hay que tener correa para eso.

¿Consideras que el público prefiere el cine extranjero?

Quizás tenemos más confianza en lo que viene de afuera que en el producto peruano. No debería ser así, hay que sentirse orgullosos y hay que apostar por lo nuestro.

Has tenido un año muy fructífero. ¿Qué otros proyectos alistas?

Sí, este año tengo un bebé importante que es mi orquesta, que se llama Sound Machina. La estamos creando con mi novio (Chino Sabogal), que también es productor, compositor. Lanzaremos nuestra orquesta en mayo en un espacio bien bonito. Tenemos altas expectativas con este proyecto. Siempre he creído que iba a llegar el momento en el que me iba a sumergir mucho más en la música y ya llegó. Esta orquesta pretende ser una máquina de hits de todos los tiempos, de todos los géneros bailables. Además, estamos creando nuestros propios hits, a fines de abril sale nuestra primera canción.

¿Cuál consideras que ha sido tu logro más importante?

Para mí es muy importante mi familia, es el motor y ese pilar que me motiva a seguir. Creo que esa confianza que me tienen es lo que da esa garra para arriesgarme, tirarme a la piscina sin saber si va a estar llena o va a estar vacía y poder mantenerme a flote. Por otro lado, creo que la formación que he tenido en la escuela también me ha dado una base sólida para saber tomar decisiones.

Me contabas que fuiste víctima de acoso en tus primeros años de carrera.

Fue duro porque era chica, estaba estudiando y porque era una persona a quien yo admiraba mucho, era un maestro y no sabía si contarle a mi mamá o no. No se lo conté hasta mucho después. Estaba muy confundida y dejé que pase el tiempo tratando de manejar la situación, de no dejar que me invada o que llegue a lograr lo que él quería, hasta que un día en un ejercicio quiso tocarme y le metí un manazo. Él sintió que lo había puesto en evidencia. Cuando acabó la clase, me dijo “nunca más me vuelvas a hacer eso delante de mis alumnos”, yo le dije “tú no vuelvas a intentar tocarme nunca más”. Me dio la mano y me dijo “está bien”, y ya no lo volvió a hacer.

En este medio hay muchos episodios de este tipo.

Sí, ahora se habla con mucha más confianza, con más libertad de esto, pero han pasado muchos años en los que varias mujeres han callado porque pensábamos que era parte de... Yo agradezco que mi mamá desde chiquita siempre me instruía, pero no siempre uno tiene la bendición de tener esa comunicación con tus padres para poder poner el parche y no permitir que te sucedan cosas así. Pasé por un viaje emocional muy feo, muy complejo, con dudas, tuve miedo. Le recomiendo a las chicas que no tengan miedo y no lo permitan. Coge tu teléfono, graba, haz tu denuncia, cuéntaselo a alguien, no te guardes algo tan duro.

Hace unos meses comentaste que deseabas tener un bebé, ¿será pronto?

No lo he pospuesto, pero ¿sabes qué?, mucho la pienso, tengo muchas ganas, pero dije “vamos a esperar un poquito”, pero ahora, después de la muerte de mi bebito Yango (su mascota), tengo muchas ganas de gestar y de conectarme con ese lado maternal que siempre he tenido despierto. Quería esperar el momento adecuado, pero como me dicen, si la piensas mucho nunca vas a encontrar el momento perfecto. Que llegue nomás, aquí voy a estar esperándolo.





