Jon Bon Jovi, el icónico líder de la banda de rock de los 80 que lleva su apellido, ha generado preocupación entre sus fans con sus recientes declaraciones. En una entrevista con The Sunday Times, el cantante dejó abierta la posibilidad del retiro debido a problemas en sus cuerdas vocales.

“Si el canto no es grande, si no puedo ser el chico que una vez fui... entonces se acabó”, afirmó Bon Jovi, insinuando la posibilidad de retirarse de los escenarios si siente que no puede alcanzar ese estándar de calidad. Aunque agregó: “Y estoy bien con eso”.

¿Qué problema enfrenta Jon Bon Jovi?





El músico reveló que se sometió a un procedimiento quirúrgico en sus cuerdas vocales en 2022, después de descubrir que una de ellas estaba atrofiada.

“Durante la última década, fue extremadamente desafiante lidiar con algo que estaba fuera de mi control; básicamente, la cuerda vocal fuerte estaba absorbiendo lo que quedaba de la débil. Hace casi dos años, me colocaron un implante de plástico para corregir esto. Desde entonces, he estado en rehabilitación, trabajando arduamente para recuperar mi voz”, reveló.

Este procedimiento, conocido como ‘medialización’, la cual busca mejorar la capacidad de las cuerdas vocales para generar sonido. A pesar de haber pasado por esta cirugía reconstructiva, Bon Jovi ha enfrentado desafíos en su recuperación vocal, practicando terapia vocal diariamente.

“Quiero actuar durante dos horas y media cada noche, cuatro noches a la semana, y sé lo bueno que puedo ser”, expresó el músico. Sin embargo, reconoció que la diferencia entre grabar en un estudio y realizar giras es significativa.

“Si no puedo ser ese tipo... pongámoslo de esta manera, no necesito ser nunca el Elvis gordo”, agregó finalmente para The Sunday Times.





