Durante una entrevista con Giancarlo Cossio, la modelo peruana Shirley Arica hizo públicas duras críticas hacia la conductora de televisión Magaly Medina, señalando un presunto problema personal que esta tendría con ella, reflejado en críticas constantes y sin aparente motivo.

Arica expresó su descontento con el programa ‘Magaly TV La Firme’, afirmando que opta por no seguirlo, al igual que el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, debido a las menciones negativas que suele recibir en ellos. “Hay muchos comentarios que hacen que no son ciertos, o cuentan de manera despectiva y denigrante. Eso me molesta”, afirmó.

La modelo destacó que, a pesar de los errores que haya cometido en el pasado, considera injusto que sigan siendo tema de discusión y crítica en los medios de comunicación.

“Mis errores ya fueron. ¿Para qué ver esos programas? Simplemente, no los veo, es su opinión. Si me quieren seguir encasillando como rebelde y alcohólica, pues que lo hagan, es su problema”, añadió.

En sus declaraciones, Arica no escatimó en críticas hacia Medina, calificándola como “una mujer vacía” que presume en redes sociales una vida que, según ella, no corresponde a la realidad. “No todo es material, ojo. Gracias a las carencias que tiene, habla tan mal de las personas que puede destruir”, sostuvo.

Además, la exchica reality cuestionó la forma en que Medina aborda la vida de las personas en su programa, acusándola de utilizar adjetivos fuertes y buscar siempre el lado negativo de las situaciones. “Uno puede cometer errores y ella es la que informa, pero hacer leña del árbol caído es demasiado”, expresó.

Shirley Arica se refiere sobre Magaly Medina.





Shirley Arica acusa de desinformación a Magaly Medina

En una reciente conversación, la exchica reality Shirley Arica expresó su pesar por un reportaje emitido por Magaly Medina en febrero de 2024. El reportaje afirmaba que Arica dirigía un negocio clandestino en el edificio donde reside en San Isidro. Para Arica, este suceso es un claro ejemplo de la motivación personal de la periodista de espectáculos para atacarla.

“Ella siempre tiene una crítica para cada cosa. Yo tenía licencia, pero faltaba pasar por el tema de Defensa Civil. Nunca hice nada malo y salió a desinformar a la gente [...] Puedo entender su trabajo, pero ya es muy incisiva en los comentarios que hace sobre mí. Yo supongo que es porque hace mucho tiempo ella me pidió una entrevista para abrir sus temporadas, cuando estaba trabajando en Ecuador. Desde ese día hasta el momento, me hace leña cada vez que puede”, dijo Arica.

A pesar de sus molestias, Arica aseguró que no tiene intenciones de iniciar acciones legales contra Medina. “Mandarle una carta notarial, ¿para qué? No tengo su plata, es perder mi tiempo… simplemente debo hacerme la loca”, añadió.





Shirley Arica critica a Magaly Medina.





