Hace más de tres años, Hugo García y Mafer Neyra anunciaron el fin de su relación, pero la esperanza de una posible reconciliación aún persiste entre algunos seguidores. Recientemente, el conocido competidor de ‘Esto es Guerra’ participó en el podcast ‘No Somos TV’, donde discutió diversos aspectos de su vida personal, incluyendo sus tatuajes.

Uno de los temas más comentados fue el tatuaje que García y Neyra se hicieron en 2015, después de seis meses de relación. El diseño, ubicado en la muñeca izquierda de ambos, presenta la inscripción “XXV III XV”, que representa la fecha en que comenzaron su romance en números romanos. Durante su participación en el reality de competencia, Hugo García no escatimó en elogios hacia Neyra, describiéndola como “perfecta” y señalando que su relación era de gran importancia para él.

El gesto, aunque visto por algunos como prematuro, fue una declaración pública de su compromiso. A pesar de las críticas sobre la rapidez con la que se hicieron el tatuaje, la pareja parecía destinada a un futuro prometedor juntos.

¿Se arrepiente?

En el podcast ‘Efe Eme’, Hugo habló sobre su relación con Alessi Rovegno, pero evitó referirse al tatuaje que se realizó junto a Mafer y que aún conserva. Sin embargo, el momento más revelador de la entrevista llegó cuando un usuario le preguntó si se arrepentía de haberse hecho algún tatuaje y cuál era.

Para sorpresa de muchos, en lugar de mencionar la inscripción que se hizo con su expareja, García confesó que solo se arrepiente de haberse tatuado su propio nombre en la espalda. “Hoy en día no me lo hubiera hecho. Todo el mundo ve mi nombre y me llaman, y yo como huev*n volteo”, declaró el deportista, provocando risas entre los entrevistadores y los oyentes.

Hugo García responde qué tatuaje se arrepiente haberse hecho

Los conductores del podcast le sugirieron a Hugo que podría decir que el tatuaje era en honor a su fallecido padre, quien se llamaba igual que él, una recomendación que el atleta tomó con buen humor.

Durante la entrevista, García también explicó que sus tatuajes tienen significados especiales en su vida. “Todos tienen un significado para mí”, afirmó. Entre los tatuajes que más lo llenan de orgullo, mencionó uno que dice: “Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción”, y otro que se hizo tras la muerte de su padre, el cual reza: “Es difícil crecer sin un padre, pero es más fácil cuando tienes una madre asombrosa que hace el papel de los dos”.

