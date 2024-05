Sheyla Rojas, quien lleva varios años radicando en México junto a su novio Luis Miguel Galarza, encendió las alarmas entre sus seguidores luego que su hijo cuestionara su repentino gusto por el fútbol europeo durante su viaje a España.

Además, durante una conversación con su hijo Antoñito, la exchica reality dijo que deseaba conocer a algún galán, comentario que provocó que muchos piensen que había regresado a la soltería.

A esto se suma que la popular ‘Shey Shey’ dejó de seguir en Instagram al empresario conocido como ‘Sir Winston’, una situación que en estos tiempos es sinónimo de una ruptura amorosa.





(Foto: Instagram)









¿Qué respondió Sheyla Rojas?

Tras generar especulaciones, Sheyla Rojas estuvo en un enlace en vivo con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ desde España y aclaró los rumores provocados por sus comentarios, donde señala que desea conocer a alguien.

“Lo que pasa es que yo molesto a Antoñito porque es súper celoso, incluso cuando me pongo vestidos o shorts chiquitos, no le gusta. Fue una broma entre él y yo, además que no pienso conocer a nadie”, sostuvo la exchica reality.

De esta manera, la popular ‘Shey Shey’ descartó una ruptura amorosa con ‘Sir Winston’, aunque reconoció que todavía no hay fecha de matrimonio pese a que tienen una relación estable de más de tres años.

“Él confía en mí y ya sabe cómo soy de bromista. (…) (El matrimonio) es algo que va llegar en algún momento, yo no lo presiono, tampoco es que me muero por hacerlo por más que me vista de blanco todos los días”, añadió la modelo.

Sheyla Rojas también aclaró que dejó de seguir al empresario mexicano en redes sociales debido a que varias mujeres habían empezado a enviarle mensajes con contenido de alto voltaje.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: