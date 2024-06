Se inició el Mes del Orgullo y es una oportunidad para visibilizar los aportes de la comunidad LGBT+ en diversas ramas. En la música, uno de sus exponentes más visibles es el cantante Adrián Bello, quien acaba de sacar su tercer disco, Multicolor, con el que busca celebrar la diversidad.

Hace unos días estrenaste tu álbum Multicolor, en el que se habla de aceptarnos como somos.

Sí, el 23 de mayo lancé mi tercer álbum, que es el más importante para mí porque mi identidad musical está bastante clara y eso a mí me deja muy satisfecho. También hemos buscado reivindicar todas las formas de diversidad que hay. No es que todas las canciones hablen de eso, pero Multicolor es uno de los temas que habla de libertad, de aceptarnos como somos, de dejar de lado las etiquetas y simplemente abrazarnos como seres humanos.

Decidiste no incluir colaboraciones en esta producción.

Para mí era bastante importante que mi identidad musical sea cada vez más clara y se sepa automáticamente quién es Adrián. Por eso decidí de una manera un poquito radical no tener colaboraciones. Son 10 temas compuestos por mí y quería defender este disco solo.

Lo sacaste días antes de empezar el Mes del Orgullo. ¿Fue coincidencia?

No es casual. La canción “Multicolor” es a la que más impulso se le dará; el video y las cosas que estamos pensando en diseñar y compartir a lo largo de este mes giran bastante en torno a la libertad, al amor libre, a los diferentes colores y matices que nos hacen existir como sociedad. Por eso era tan importante para mí lanzar este disco en esa fecha.

¿Qué opinas acerca del controvertido decreto del Minsa que califica a las personas trans como enfermos mentales?

Creo que son retrocesos y aumenta la decepción en nuestra clase política. Me parece absurdo que exista una norma a nivel mundial que ya está actualizada y que el Minsa opte por desactualizarse. Me parece completamente ilógico, y es parte de lo que la comunidad vive a diario en esta sociedad. Solo queda seguir trabajando para que las cosas cambien y van a cambiar. Hay un avance sucediendo en el mundo que nadie lo va a parar.

¿Alguna vez te has sentido discriminado?

Sí, definitivamente, ya sea caminando en la calle, que alguien me ha podido gritar algo. Hay una sensación constante de miedo dentro de la comunidad, de no poder agarrarle la mano a tu pareja porque no se sabe qué puede pasar, si le van a hacer o decir algo.

¿Al salir del clóset públicamente, tuviste miedo de que pueda afectar tu carrera?

Un poquito, pero no mucho. La sensación de libertad que me generó fue tan importante para mí que la verdad es que todo lo demás pasa a un segundo plano. Yo ya quería que me dejen de preguntar si tenía novia o para qué chica era mi canción. Sentía esa incomodidad de “uy, qué respondo”. Me parecía insoportable. Desde que empecé con la música, me prometí a mí mismo ser honesto con lo que hago y creo que ese es mi mayor aporte de activismo, intentar ser cada día más auténtico.

¿Cómo manejas el hate que puede haber en los comentarios en redes?

Quizás en un inicio me afectaba más. Ahora lo entiendo como parte del proceso de una sociedad para evolucionar, para ser más abierta y más amorosa. Te encuentras con esa resistencia que genera el miedo y la ignorancia. Hay muchas personas que tienen miedo porque no han conocido a nadie cercano que les haya hecho entender que las personas LGTBIQ+ son iguales que ellos. Ya no me afecta mucho; creo que me afectaría más si alguien me dice algo sobre mi música. En algún momento me pregunté por qué alguien siente esa necesidad de vomitarle a otra persona algo tan fuerte o tan feo, pero el hate está esparcido en todos lados.

¿Crees que este panorama cambie alguna vez en el Perú?

Sí. Si miras atrás, hace 50 años, la mitad de países que ahora aceptan el matrimonio igualitario antes no lo hacían. Lamentablemente, nosotros estamos en la parte final de la cola del cambio y de la inclusión, pero definitivamente va a cambiar. Es cuestión de estar del lado correcto de la historia. Tiene toda la lógica que una sociedad evolucione hacia el amor, hacia la aceptación, en vez de retroceder hacia algo más primitivo, que es el odio, que es la discriminación. Parte del cambio es que haya tantas voces de la comunidad que se están haciendo escuchar. Llámame optimista o hasta ingenuo, pero, para mí, el amor va a triunfar.

Diversas voces de la comunidad dicen que es necesario formar un partido político para que puedan tener derechos. ¿Estás de acuerdo?

No siento que sea 100% necesario que exista un partido LGTBIQ+ para que las cosas cambien. No debería necesitarse, pero sí es importante que un partido tenga un grupo diverso que abogue por las minorías. No entraría en política, me da un poco de reparo.

Hablabas de matrimonio. ¿Piensas casarte y tener hijos?

No sé si tener hijos. Estoy muy feliz con mis tres gatos, mis plantas y mi tiempo libre. Estoy feliz de que me lluevan sobrinos, pero no veo muy cercano el tener hijos. Y sobre la boda, honestamente, (con Bruno Ascenzo) vamos tanto tiempo que no lo vemos como muy necesario, quizás eventualmente, quién sabe, pero no está en nuestros planes muy cercanos. Si es que sucede, tendría que ser algo simbólico aquí.





AUTOFICHA

“Una de las cosas más bonitas es que alrededor de mi música se ha generado una comunidad que encuentra un lugar en el que pueden ser libres, vibran hacia un lugar de luz y de amor. He recibido muchos mensajes de personas que me cuentan que mis canciones les han ayudado”.

“Mi familia siempre ha estado conmigo apoyándome, he tenido mucha suerte de tener un vínculo familiar muy bonito y sano. Y la música siempre ha sido una compañía cuando más solo me he sentido. Agarro mi guitarra y escribo algo, me ayuda a botar lo que tengo”.

“Estar en el clóset es un peso que, idealmente, todas las personas de la comunidad deberíamos poder sacarnos de encima; no hemos venido al mundo a escondernos, sino a ser felices, a buscar amor y a vivir como cualquier otra persona. Muchas veces salir del armario es bastante más fácil de lo que pensamos”.





