Janet Barboza ha desatado comentarios en las redes sociales luego de hacerle un desaire a una reportera del programa ‘Todo se filtra’, quien quiso entregarle un regalo por el Día de la Madre.

La periodista abordó a la ‘Rulitos’ para darle en sus manos el presente enviado por ‘Metiche’, y es que el conductor de espectáculos tomó en cuenta que su única hija vive en Italia y que pasará esta fecha especial sola. Además, recordó ante cámaras que ambos trabajaron juntos en Latina.

“Nosotros compramos un regalito muy especial, un regalito humilde y sencillito para llevarle a janet Barboza porque su hija está en Italia estudiando una maestría”, contó Kurt Villavicencio en su programa.









¿Cómo reaccionó Janet Barboza?





Pese a que fueron compañeros de trabajo, la conductora de ‘América Hoy’ ni se inmutó y decidió ignorar a la joven que intentó darle un regalo por su día.

“Janet te hemos traído un presente porque sabemos que es tu primer Día de la madre sola, ¿no nos puedes recibir el detalle que hemos traído?, ¿no te agrada el presente?, ¿nos vas a dejar con el regalo ya listo?”, preguntó la reportera mientras Janet Barboza pasó de frente.

Ante ello, Metiche no dudó en cuestionar a su excompañera y expresó su decepción al considerar que, aunque ambos trabajen en diferentes canales, no le costaba nada aceptar el regalo.

“Está bien que no puedas declarar porque tienes contrato con GV Producciones. Sí, nuestro regalo es sencillito, no habrá costado más de 20 soles, no serán los regalos que te hacen Gisela Valcárcel, Ethel o Brunella, pero simplemente por delicadeza y educación...”, dijo Kurt Villavicencio.

“Janet, de verdad que te me caíste, pensé que a tus 49 años bien puestos y tus 26 años en la tv peruana, sabías de estas cosas, es un simple regalo, nadie te está atacando. A qué le teme Janet Barboza, no hay arma, delincuente. Vamos a obsequiárselo a una persona que realmente necesite un regalo”, concluyó el presentador de Panamericana Televisión.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: