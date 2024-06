Como cada fin de semana, las figuras de la farándula peruana se fueron de fiesta y por cosas de la vida Jefferson Farfán y Melissa Klug terminaron coincidiendo en la misma discoteca de salsa ubicada en La Molina.

La ‘Blanca de Chucuito’ se divirtió de lo lindo con su novio Jesús Barco, mientras que el ‘10 de la Calle’ fue captado saliendo del local nocturno en horas de la madrugada en compañía de Delany López, joven con la que ya ha sido vinculado anteriormente.

En el mismo evento también fue captado el futbolista Carlos Ascues con una cerveza en mano. Aldair Rodríguez y su esposa, además de Ángelo Campos y Christian Ramos, también se hicieron presentes en el evento.

Otro personaje famoso que se fue de juerga este fin de semana fue nada menos que Pamela López. La aún esposa de Christian Cueva asistió a un evento en el distrito de Surco.





Melissa Klug deja entrever que quisieron ‘sembrarle’ ampay a Jesús Barco

Luego de pasar alejada de los reflectores, Melissa Klug reapareció en televisión y visitó el set de ‘América Hoy’ para hablar sobre los últimos acontecimientos que han involucrado a su familia.

La ‘Blanca de Chucuito’ no pudo evitar ser consultada sobre la última ruptura amorosa que puso en jaque a su relación con Jesús Barco, una situación que provocó que se especulara sobre un supuesto ‘ampay’ del pelotero.

En todo momento, la empresaria negó que haya existido una infidelidad por parte del futbolista, aunque reconoció que descubrió una situación que consideró una falta de respeto hacia ella.

“Él me pide disculpas, no fue algo malo, no un engaño, pero para mí fue una falta de respeto y se solucionaron las cosas, llegamos a conversar y me di cuenta quién era la persona que estaba involucrada en esto”, sostuvo.

En otro momento, Melissa Klug contó que una persona ligada al mundo del espectáculo le dijo que tenía material comprometedor, no obstante, este nunca salió a la luz.

“No encontré ningún mensaje, esta persona que dice que trabajaba en un canal me dijo que había unas cosas, pero que lo había mandado una persona”, remarcó.

Ante ello, Janet Barboza preguntó si es que alguien habría intentado ‘sembrarle’ un ampay o escándalo a Jesús Barco, a lo que Melissa Klug solo asintió con la cabeza , dejando entrever que quisieron dañar su relación.





