No le gustó la broma. La presentadora Janet Barboza, mostró su molestia luego de escuchar una burla que le hizo Gianella Neyra sobre su edad. Esto ocurrió durante su aparición en ‘Mujeres de la PM’.

Todo empezó cuando Ethel Pozo elogió la trayectoria de su compañera de ‘América Hoy’ diciendo que “tiene años en la televisión y años de experiencia”, algo que la pareja de Cristian Rivero aprovechó para resaltar que tiene “sobre todo años”.

Inmediatamente, la popular ‘Rulitos’ le respondió diciendo: “Bueno, Gianella, tú no hables de años” (...) “En el programa, todos los días la ‘cacatúa’ (Edson Dávila) me habla de años, vengo acá que todas somos promo y me hablan de años, no se pasen”, reclamó.

Luego de ver el disgusto de la conductora, Gianella Neyra aseguró que no era nada contra su edad y que lo dijo no fue para ofenderla: “Yo lo digo porque una debe estar orgullosa de sus años”, expresó.

Gianella Neyra le responde a Janet Barboza

