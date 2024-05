Tras una noche llena de tensión, Lita Pezo se despidió de ‘El Gran Chef Famosos El Restaurante’ luego de quedar eliminada de la competencia. A pesar de sus esfuerzos, la cantante no logró convencer al exigente jurado con su preparación del ‘salmón wellington’.

Antes de retirarse, la representante del Perú en Viña del Mar 2024 expresó su gratitud hacia el programa y todos los que formaron parte de esta experiencia.

“Muchísimas gracias a ‘El Gran Chef Famosos’ por darme esta oportunidad de mostrar al público una personalidad mía que de repente muchos no conocían. Gracias por eso. A los miembros del jurado por las enseñanzas, por la paciencia también. A ti Peláez por ayudarme, por las risas. La pasé muy bien”, confesó emocionada.

Además, la cantante resaltó el compañerismo que sintió durante las largas jornadas de grabación en la cocina.

“Gracias a mis compañeros porque tenía mucho miedo de venir acá porque no me sentía ni chef ni famosa. Ellos me hicieron una compañía muy bonita, me trataron muy bonito, me hicieron sentir muy cómoda. Gracias a los ‘chefcitos’ que me han agarrado mucho cariño en sus casas”, agregó.

El toque emocional lo puso Javier Masías, quien tomó la palabra para despedirse de Lita Pezo con un emotivo discurso que tocó el corazón de todos, incluida la propia Lita.

“Lita, es cierto que eres una luchadora. Aquí lo has dejado todo minuto a minuto; lo has dejado todo ante la cámara, para el público, pero también para nosotros que hemos tenido el privilegio de probar tu comida y de bocado a bocado ir viendo cómo has evolucionado”, resaltó Masías.





