Ante los últimos rumores sobre una presunta crisis entre Christian Domínguez y Pamela Franco, la bailarina asistió esta mañana a ‘América Hoy’ para dar detalles del tema y de paso compartir un rato con su pareja, quien también es conductor del programa. En un momento, no dudó en echarle en cara al cumbiambero algunas cosas que le prometió y no ha cumplido. ¿Qué dijo?

La bailarina comenzó increpándole al papá de su hija que no le ha pagado la línea de su teléfono y que tuvo que pedirle el wifi a un miembro de producción del canal para tener conexión a Internet.

“Estoy cansada, harta, de que siempre me deja sin línea, no tengo celular y siempre es lo mismo la verdad. Le he tenido que pedir al chico de producción que me comparta (el wifi)”, dijo en vivo y explicó que esa función del hogar le corresponde al cumbiambero desde hace 4 años.

Esto despertó la controversia en los demás conductores, quienes empezaron a tildar de ‘tacaño’ a Christian. Al respecto, este quiso excusarse indicando que Pamela le hizo acordar recién el viernes, a lo que ella lo interrumpió recordándole que hasta ahora sigue esperando el viaje que Christian tanto le prometió.

Por último, afirmó que este siempre se va de pichanga los martes desde las 9 de la noche y que no sabe a qué hora llega. A esto, el cumbiambero respondió que dura solo 1 hora y media, y que de ahí no hace nada.

