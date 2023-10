Un mal rato pasaron los padres de Christian Domínguez, al enterarse de la presunta crisis entre el artista y su pareja, Pamela Franco. Ellos, al igual que los familiares y amigos de ambos, se enteraron por la prensa de la decisión de la cantante de eliminar las fotos de Instagram.

Así lo reveló el cumbiambero a América Espectáculos. Además, sostuvo que su entorno se asustó por la noticia.

“Mi familia me llamó, mi mamá me llamó de inmediato y mi papá casi se desmaya. Me dijeron: ‘tú me quieres matar de un susto’”, contó el también conductor de ‘América Hoy’.

El presentador detalló que su respuesta fue “mamá, si yo tuviera un problema serían los primeros en saberlo”.

Ante esta situación, Domínguez dijo que tuvo que mandar un mandar un mensaje grupal para desmentir todos los rumores.

“Les dije: familia, escúchenme, esto no tiene nada que ver, estamos perfectos, solo ha archivado las fotos”, manifestó.

¿QUÉ PASÓ ENTRE PAMELA FRANCO Y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Como se recuerda, la modelo solo dejó en su perfil una ‘historia destacada’ con los anuncios de shows que ha tenido.

Ante ese escenario, sus compañeros del magazine no dudaron en preguntar a Christian por la radical decisión de su pareja. “Primero me gustó porque todos se preocuparon. Me encantó leer que hay un cariño. Yo lo comenté días anteriores en una oportunidad que yo no voy a manejar la carrera de Pamela, un año fui su mánager”, mencionó.

Según explicó el actor, Pamela ha decidido hacer caso a la nueva agencia que maneja sus redes sociales y archivar sus publicaciones por un tema de estilo, previo al lanzamiento de su videoclip.

“Yo lo comenté en una oportunidad, yo ya no voy a manejar la carrera de Pamela. Ahora, tengo una productora y se está encargando de todo, hasta las redes sociales. Una de las cosas que nos dijeron (sobre sus perfiles en redes) es que hay un tema de paletas de colores, nos recomendaron archivar (algunas fotos). Vamos a manejar las cosas de manera diferente”, explicó.





