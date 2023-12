Samantha Batallanos se presentó en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para hablar sobre su exrelación con el boxeador Jonathan Maicelo, a quien acusó de violencia psicológica y física. La modelo dio detalles de su tormentosa relación y reveló momentos tóxicos que pasó junto al también empresario.

Samantha reveló que el deportista la humilló en público varias veces, pero recordó en particular un episodio en el que se encontraban en un taxi.

“Jamás pensé ver la mirada de odio, la cólera con que me sostuvo o que ponía mi cara contra el piso asqueroso de un taxi para humillarme, jamás imaginé que él iba a ser capaz de eso, que la persona que amé iba a hacer eso” , dijo.

La modelo también reveló que la primera agresión comenzó cuando sintió el boxeador sintió celos por unos trabajadores.

“Se puso como loco, se puso bastante violento. Yo me quería ir y no me dejaba irme, fue horrible. A cachetadas me agarraba, en la cama. Yo pensé que eso era por celos y lo dejé pasar, lo pasé por alto” , dijo.





