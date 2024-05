Desde que iniciaron una relación en el 2019, Samahara Lobatón y Youna han estado en medio del ojo público y no precisamente por el amor que se profesaban en las redes sociales, sino más bien por sus constantes peleas públicas además de la poca familiaridad entre el barbero y Melissa Klug, madre de la influencer.

La exchica reality y su expareja se dejaron ver juntos por primera vez en julio del 2019 y diez meses después, ella se encargó de gritarle al mundo que estaba embarazada de 17 semanas y que se convertiría en madre a sus cortos 19 años de edad.

Desde entonces, ambos han protagonizado diversos escándalos e incluso estuvieron separados un tiempo. Aunque retomaron su relación e incluso se mudaron a Estados Unidos junto a su hija, no fue hasta junio del 2023 en Samahara dio a conocer su separación definitiva y su regreso a Perú.





¿Samahara le fue infiel con Yordy Reyna?

Tras el fin de su relación, Samahara Lobatón regresó a Perú y empezó una guerra mediática con Youna, quien la acusó de haberle sido infiel con un conocido futbolista peruano, motivo por el cual ella habría regresado a nuestro país.

“En una conversación, ella le dice a su amiga que se encontró en la fiesta a Yordy Reyna, además su amiga le pide que tenga cuidado para que no les tomen fotos juntos. Ella también le confirma a su amiga que esa noche durmió con él”, sostuvo el barbero en aquella oportunidad al contar cómo descubrió que fue víctima de un supuesto engaño.









Youna tilda de mala madre a Samahara:

En un explosivo mensaje publicado en sus redes sociales, Youna acusó a la hija de la ‘Blanca de Chucuito’ de no permitirle hablar con su pequeña Xianna. Además, dijo que ella intentaba manipular a la menor para que lo odie señalándole que él llamaba cuando le daba la gana.

En otro momento, el barbero también le respondió a su ex por señalar que no cumplía con sus obligaciones como padre, y aseguró que era ella quien no tenía dinero por lo que le pedía que le ayude a pagar sus deudas en Perú.

“La que no tiene plata eres tú que le debes a medio Perú. Te reto a que publiques los audios donde digo que no me interesa mi hija. [...] Y mañana todos se van a enterar como me ruegas para que te pague tus deudas, llorando, que estás en Indecopi (Infocorp)”, dijo.





Youna explotó en sus redes. (Foto: instagram @flockogram)





Samahara denunció maltratos de Youna

Tras las fuertes acusaciones en su contra, Samahara se sentó en el set de Magaly Medina y desmintió al padre de su hija asegurando que en esta historia la víctima era ella ya que tuvo que soportar diversos maltratos de su parte antes y después de mudarse a Estados Unidos.

“Eso no viene desde ahora, Magaly. Él está así desde antes que yo me venga a Lima. Me decía desde la A a la Z, yo he tenido que soportar su maltrato psicológico. Él no le contesta el teléfono a mi hija, pero sí tiene para llamarme, para escribirme. Ver a dónde estoy a las 5 de la mañana”, sostuvo la influencer antes de contar que su ex intentaba manipularla amenazándola con quitarse la vida.

Asimismo, tildó a Youna de ser un mantenido al señalar que ella se encargaba de pagar los gastos de su hogar cuando ambos vivían juntos en Lima.

“Él y toda su familia deben darse por bien servidos, de que yo a él, en los 3 años que tiene mi hija, no le he pedido absolutamente nada. Cuando él estaba acá, el primer año me pasaba 400 soles, el siguiente me pasó 600. ¿De qué quieren que viva mi hija? Qué hago con 400 soles con una recién nacida. Yo he sido siempre el soporte económico de mi hija y de mi casa. Yo le dije, cumple tu rol como papá, que acá estoy yo, yo cubro todo”, contó la hija de Abel Lobatón.









Polémicos audios de discriminación:

Samahara Lobatón levantó polémica tras lanzar reprochables comentarios racistas hacia el padre de su hija, Youna, cuando ambos hablaban sobre su hija y una ahijada del barbero.

En un audio difundido por ‘Amor y Fuego’, se escucha a la hija de Melissa Klug hablando de cómo es físicamente Xianna: “es hermosa, pelo castaño, blanca, olvídate, mi hija es hermosa, incomparable con cualquier niña en este mundo”, le decía Samahara a Youna.

“De chola no tiene ni un pelo. Obviamente (se parece) a mi familia porque tu familia de negros, cholos, imposible que se haya pegado a tu familia de negros, cholos”, arremetió la influencer.

Al respecto, Youna no se quedó callado y continuó la discusión afirmando que si Xiana tiene una tez más clara y cabellos más claros es por Melissa Klug y no por ella, pues Samahara también es “una negra india”. Ambos soltaron polémicos comentarios que reflejan una vez más lo pésimo que se llevan.









Samahara y Youna se enfrentan por Bryan Torres

En noviembre del 2023, el barbero criticó fuertemente a Samahara Lobatón después de descubrir que la influencer optó por excluir su imagen de una tarea escolar de su hija, que trataba sobre la familia, reemplazando su lugar con una foto de Bryan Torres.

“Mi nombre: Xianna Horna Lobatón, soy especial porque mi madre y su novio, mis tíos y abuelos siempre están ahí para ayudarme cuando los necesito y me tratan como princesa”, se lee en el texto del trabajo de la menor.





Youna mostró su indignación luego de haber sido ignorado por Samahara Lobatón en el trabajo de su hija (Captura: @flockogram)





La reacción indignada de Youna no tardó en llegar, y respondió de inmediato a través de una historia en Instagram. “Cómo es posible que exista una mujer tan ignorante que no piense en su hija y le haga tanto daño”, escribió.

“Es sorprendente el nivel de estupidez al que puede llegar una persona. Estoy totalmente indignado porque el padre de Xianna soy yo y no me he muerto, sigo dándole lo mejor y pago el colegio en el cual le preguntan quién es su familia y mínimo tendría que tener una foto mía porque yo soy el padre y yo lo pago”, compartió Youna en un comunicado.





Demanda de alimentos:

Luego de sus enfrentamientos por varios meses, Samahara decidió iniciar acciones legales contra Youna para aumentar la pensión alimenticia de su hija a 4500 soles mensuales y pago por adelantado. Mientras tanto, el barbero exigía la tenencia de la menor debido a los escándalos de su expareja con Bryan Torres. Como se recuerda, la influencer fue captada peleando con el salsero en la vía pública.

“Las acciones de Samahara están hablando por sí solas, creo que no mide las consecuencias de sus actos y tiene que afrontar lo que está pasando .Quisiera que mi hija esté viviendo conmigo, probablemente en Perú sufra bullying, o que quiera atentar contra su vida por el cargamontón que le van a hacer. Si me pasó a mí, imagínate a un niño”, dijo en comunicación con Rodrigo González y Gigi Mitre.









Reencuentro entre Samahara y Youna

Luego de protagonizar una bochornosa pelea con Bryan Torres y lanzar su ropa por la ventana de su casa, Samahara Lobatón se fue del Perú con destino a Estados Unidos y sorprendió a más de uno al reencontrarse con Youna tras casi un año de enfrentamientos públicos.

La expareja logró limar asperezas, por lo que Samahara llevó a su hija a compartir con su padre. Este último fin de semana, el barbero compartió en sus historias de Instagram, parte del reencuentro con su hija.

Youna, visiblemente emocionado, captó el preciso instante de la llegada de la influencer y su pequeña a través de las historias de Instagram. Al verlas, corrió hacia ellas, centrando su atención en su hija Xianna, a quien tomó en brazos.

En el fervor del momento, llegó a olvidarse de saludar a la hija de Melissa Klug, demostrando su emoción por reencontrarse con su pequeña. Ante ello, la influencer solo atinó a ponerse a un costado, mientras los familiares de su ex grababan la tierna escena.









Youna ‘chotea’ a Samahara

Youna puso fin a los rumores y descartó que vaya a retomar cualquier vínculo sentimental con la influencer, quien actualmente se encuentra embarazada de Bryan Torres, y aclaró que ella solo viajó hasta Estados Unidos para entregarle a su hija por una semana.

“No hay ningún tipo de posibilidad de retomar una familia, estaré una semana con mi hija, tengo mi pareja, tengo mi vida, tengo mis cosas”, remarcó a través de sus historias de Instagram.





