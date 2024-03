Durante una entrevista con Carlos Carlín, la popular reina del OnlyFans, Xoana González, se vio sorprendida por una serie de preguntas sobre su pasado romántico con el famoso conductor argentino, Marcelo Tinelli. La situación dejó a González en estado de shock mientras respondía a las incisivas preguntas del entrevistador.

Carlín no titubeó en cuestionar a González sobre su relación con Tinelli, quien actualmente mantiene un romance con la modelo Milett Figueroa. “Milett es linda y le está yendo bien con Marcelo, con quien tú estuviste, ¿todo bien con él? ¿Tú estabas enamorada de él?”, pregunto el actor de comedia

La modelo admitió que estaba enamorada de la imagen que tenía de Tinelli en ese momento de su vida. “Yo estaba enamorada de lo que yo pensaba que era Marcelo Tinelli. El amor no es el mismo a los 20 que a los 30, me imagino que a los 40 también es diferente”, expresó González. Además, reveló cómo se sentía en aquel entonces: “Yo lloraba como una marrana, se me caían las pestañas y todo, era lamentable, era de pura fan. ‘Ay, te amo, te amo’ (le decía) y se me volaba la pestaña”.

Sin embargo, González se mostró reacia a profundizar sobre su relación pasada por respeto a su esposo Javier González-Olaechea Gallardo y a Milett Figueroa, actual pareja de Tinelli. “Él ya está en pareja y yo también, no seas guacho Carlos. Acá está mi marido, sino no voy a dormir en la cama”, comentó entre risas durante la entrevista.

Como se recueda, en el 2016 durante su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’, González menciono que tuvo relaciones sexuales con Tinelli. Aunque no entró en detalles, el ‘Zorro Supe’ reveló que ambos se contactaron a través de Facebook y se distanciaron cuando Tinelli descubrió que González también había estado involucrada sentimentalmente con el futbolista Lionel Messi.





Xoana González le deseo lo mejor a Milett Figueroa en su relación con Marcelo Tinelli

Xoana González, reconocida actriz argentina con una amistad previa con Milett Figueroa debido a su colaboración en la película peruana ‘Al filo de la ley’, elogió abiertamente la belleza y felicidad de la popular modelo peruana durante una reciente entrevista.

“Hace mucho que nos hablamos, pero me cae re bien. Es hermosa, una diosa, le deseo lo mejor”, expresó Xoana González al referirse a Milett Figueroa, destacando la admiración y respeto que siente hacia la belleza y personalidad de la también actriz peruana.

González, conocida también por su participación en la industria del entretenimiento para adultos, se mostró feliz por la relación de Milett Figueroa con el reconocido conductor argentino Marcelo Tinelli, destacando la solidez de la pareja a pesar de la diferencia de edad.

“Todo bien, se les ve superenamorados, qué lindo encontrar a alguien con quien dormir enamorado, despertar enamorado, hacer el amor, pasarla bien. Los veo superenamorados, qué lindo encontrar el amor. Yo estoy muy enamorada y obviamente quiero que, no solamente Marcelo, sino también mi exmarido, esté con Batallanos, que todos sean felices. Creo que cada uno te viene a enseñar algo y es un ciclo”, compartió la actriz, resaltando la importancia de encontrar la felicidad y el amor en las relaciones personales.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO