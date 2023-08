Giancarlo Scarpati, quien permanece alejado de la televisión desde hace varios meses, volvió a causar reacciones en las redes sociales tras mostrar los resultados de su transición de género y ahora se identifica como Ornella.

El polémico personaje, que protagonizó una de las intervenciones policiales más controvertidas del 2020 por romper el distanciamiento social y el toque de queda por el Covid-19, reapareció en las redes sociales luciendo un radical cambio de imagen.

“Mi nuevo aspecto en redes sociales es el inicio de mi transición de género (...) no estoy utilizando hormonas porque siento que no las necesito, pero sí me voy a operar más adelante”, señaló el artista a Ojo.

Scarpati también señaló que no se arrepiente de haberse alejado del mundo de la televisión y que actualmente le va bien laboralmente. Según precisó, está trabajando en una disquera y tiene un contrato por cinco años.

Las fotos de Giancarlo Scarpati no pasaron desapercibidas y rápidamente muchos usuarios aseguraron que tenía un parecido a nada menos que Xoana González.